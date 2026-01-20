Rzeczpospolita
Wydarzenia
Szef SOP Radosław Jaworski zawieszony. MSWiA: wszczęto postępowanie dyscyplinarne

Szef Służby Ochrony Państwa generał Radosław Jaworski został zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków przez ministra spraw wewnętrznych - wynika z informacji podanej przez MSWiA.

Aktualizacja: 20.01.2026 12:31 Publikacja: 20.01.2026 11:58

Komendant SOP gen. bryg. SOP Radosław Jaworski

Foto: PAP/Paweł Supernak

Bartosz Lewicki

MSWiA informuje, że wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego wszczęto postępowanie dyscyplinarne. 

MSWiA: płk Tomasz Jackowicz wyznaczony do pełnienia obowiązków

Resort spraw wewnętrznych i administracji przekazał w komunikacie, że do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz.

W SOP prowadzona była wieloaspektowa kontrola, a gen. Jaworski przebywał na zwolnieniu lekarskim.

RMF FM podaje, powołując się na ustalenia reporterów, że powodem zawieszenia są wątpliwości dotyczące polityki finansowej i kadrowej prowadzonej przez generała. 

List pracowników SOP do MSWiA w obronie gen. Radosława Jaworskiego

W ubiegłym tygodniu TVN24 informował o „buncie najwyższych dowódców SOP”. Do MSWiA wpłynął list dyrektorów SOP-u, w którym (wyłamało się dwóch spośród kilkunastu) domagali się oni powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Jaworskiego. Z ustaleń TVN24 wynika, że sygnatariusze listu alarmowali, że „w pozbawionej komendanta służbie źle się dzieje, a odsunięty od obowiązków generał Radosław Jaworski jest doświadczonym i dobrym komendantem”.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła wtedy w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że takie pismo wpłynęło; oceniła, że list pracowników Służby Ochrony Państwa ws. powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego, jest pokłosiem kończącej się wieloaspektowej kontroli w SOP.

Pozycja gen. Jaworskiego osłabła po tym, jak jesienią ubiegłego roku ukradziono auto rodziny premiera Donalda Tuska. Na komendanta SOP mianował jeszcze premier Mateusz Morawiecki. 

Radosław Jaworski objął stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa jako podpułkownik. Pięć dni później szef MSWiA Mariusz Kamiński wydał decyzję, w której mianował Jaworskiego pułkownikiem. W odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” MSWiA potwierdziło, że zastosowano art. 122 ustawy o SOP, a więc tryb przyspieszony, pozwalający na szybszy awans „za szczególne osiągnięcia” na szybszy awans. 

Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Służba Ochrony Państwa Radosław Jaworski
