Szef SOP Radosław Jaworski zawieszony. MSWiA: wszczęto postępowanie dyscyplinarne

RMF FM podaje, powołując się na ustalenia reporterów, że powodem zawieszenia są wątpliwości dotyczące polityki finansowej i kadrowej prowadzonej przez generała.

List pracowników SOP do MSWiA w obronie gen. Radosława Jaworskiego

W ubiegłym tygodniu TVN24 informował o „buncie najwyższych dowódców SOP”. Do MSWiA wpłynął list dyrektorów SOP-u, w którym (wyłamało się dwóch spośród kilkunastu) domagali się oni powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Jaworskiego. Z ustaleń TVN24 wynika, że sygnatariusze listu alarmowali, że „w pozbawionej komendanta służbie źle się dzieje, a odsunięty od obowiązków generał Radosław Jaworski jest doświadczonym i dobrym komendantem”.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła wtedy w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że takie pismo wpłynęło; oceniła, że list pracowników Służby Ochrony Państwa ws. powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego, jest pokłosiem kończącej się wieloaspektowej kontroli w SOP.

Pozycja gen. Jaworskiego osłabła po tym, jak jesienią ubiegłego roku ukradziono auto rodziny premiera Donalda Tuska. Na komendanta SOP mianował jeszcze premier Mateusz Morawiecki.