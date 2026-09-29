„Po zapoznaniu się z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku oraz uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M. P. poz. 677) i argumentacją przedstawioną przez Sejm Senat na poparcie stanowisk o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku, oświadczam, że kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu i Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” - napisał Karol Nawrocki w oświadczeniu zamieszczonym na stronie prezydent.pl.

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Prezydent mówi "nie" Sejmowi i Senatowi. Kadencja KRRiT nie wygasa

Do senackiej uchwały odrzucającej sprawozdanie KRRiT dołączono 5-punktowe uzasadnienie. Jak napisano, Senat odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady z uwagi na „wyroki sądów administracyjnych stwierdzające bezczynność albo przewlekłość postępowań w sprawie przekazywania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji środków pochodzących z opłat abonamentowych», „wstrzymywanie przekazywania środków pochodzących z opłat abonamentowych uznane w wyrokach sądów administracyjnych za rażące naruszenie prawa” , „brak podejmowania działań w odpowiedzi na skargi dotyczące rozpowszechniania treści o charakterze homofobicznym oraz treści mogące stanowić mowę nienawiści, „uchylenie przez sądy znacznej części kar nałożonych na nadawców w związku z domniemanym naruszeniem art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji” i „niewystarczające egzekwowanie obowiązku terminowego uiszczania opłat koncesyjnych, w szczególności wobec nadawcy TV Republika”.

Precedensy i brak zgody prezydenta

Zgodnie z przepisami, jeśli sprawozdanie KRRiT zostanie odrzucone przez Sejm i Senat, to kadencja wszystkich członków Rady wygasa. Decyzja w tej sprawie musi zostać jednak podpisana przez prezydenta. Bez jego podpisu wygaśnięcie nie następuje. Obecna sytuacja przypomina tę z zeszłego roku, kiedy prezydent Karol Nawrocki nie wyraził zgody na wygaśnięcie kadencji KRRiT pomimo odrzucenia sprawozdania z działalności w 2024 r. przez Sejm i Senat.

Do tej pory tylko raz, w 2010 r., Krajowa Rada została rozwiązana, kiedy prezydent Bronisław Komorowski przychylił się do stanowiska parlamentu, który odrzucił sprawozdanie z działalności rady za poprzedni rok.

Ostatno pisaliśmy o budżetowych „świętych krowach”, które nie chcą oszczędzać, a ich wydatki w 2027 roku mocno wzrosną. Sejm po raz pierwszy przekroczy miliard złotych wydatków, KRRiT zwiększy budżet o ponad połowę, a część instytucji chce zatrudniać nowych pracowników.

Określenie „święte krowy budżetowe” dotyczy instytucji, które mają szczególny tryb ustalania budżetów, wynikający z ich konstytucyjnej lub ustawowej niezależności od rządu. Same przygotowują plany finansowe, które minister finansów jedynie włącza do projektu ustawy budżetowej, a ich propozycje może zmienić dopiero parlament. Do tej grupy należą m.in. Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Sejmu i Senatu, Sąd Najwyższy, Najwyższa Izba Kontroli, IPN, KRRiT czy Państwowa Inspekcja Pracy. Zaliczają się do niej także sądy powszechne, ale w analizie resortu finansów są one wyłączone.