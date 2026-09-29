10-złotówki jeszcze w czasach PRL były głównie monetami, tylko sporadycznie uzupełnianymi banknotami
Emitowana przez NBP 10-złotówka o średnicy 32 mm została wykonana ze srebra próby AG 999. Jej nakład, tradycyjne w przypadku monet kolekcjonerskich, nie przekroczy 8 tys. egzemplarzy. Co naturalne, jej wartość już w chwili zakupu będzie wyższa niż nominał w związku z użytym do jej wybicia materiałem. Osoby zainteresowane kupnem powinny udać się do okręgowych oddziałów NBP lub udać się na stronę internetową sklepu Kolekcjoner.
Rewers nowej 10-złotówki w unikalny sposób łączy nowoczesny design z architektonicznym dziedzictwem najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce. W dolnej części monety wyeksponowano fragment elewacji słynnego uczelnianego budynku S, a górę zdobią efektowne, łamane i pozłacane linie. W prawej części kompozycji linie te są przerwane datami rocznicowymi „1906-2026”. Dopełnieniem projektu rewersu jest biegnący ukośnie, wzdłuż linii na dole, okolicznościowy napis „120-LECIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE” oraz umieszczony z prawej strony znak autora projektu.
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Awers monety stanowi spójną kontynuację motywów geometrycznych, ponownie wykorzystując kompozycję łamanych, pozłacanych linii, które bezpośrednio nawiązują do charakterystycznej elewacji budynku S mieszczącego się przy ulicy Batorego 8. W lewej części przerywa je oficjalne logo obchodów jubileuszu: „SGH | 120”.
W projekt wkomponowano również tradycyjne elementy prawnego środka płatniczego, układając je wzdłuż geometrycznych linii, co nadaje monecie dynamiczny charakter: z lewej strony u góry umieszczono nominał „10 zł”, u dołu z lewej strony nazwę państwa „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, a z prawej – rok emisji „2026”. Całość wieńczy znajdujący się w prawym górnym rogu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym wybito znak Mennicy Warszawskiej (m/w).
Warto również zaznaczyć, że moneta posiada gładki rant, a jej szlachetny i unikalny wygląd to zasługa zastosowania lustrzanego stempla oraz techniki selektywnego złocenia.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, której korzenie sięgają 1906 r. Od początku swojego istnienia placówka ta wykształciła ponad 70 tysięcy absolwentów wszystkich typów studiów, odgrywając kluczową rolę w przygotowaniu specjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki.
Obecnie SGH wyróżnia się unikalną na krajowym rynku edukacyjnym strukturą organizacyjną – w wyniku reform przeprowadzonych w latach 90. zlikwidowano tu tradycyjne wydziały, powołując w ich miejsce kolegia skupiające nauczycieli akademickich. Uczelnia cieszy się także dużym uznaniem na arenie międzynarodowej, co potwierdza jej wielokrotna obecność w prestiżowych rankingach dziennika „Financial Times” oraz wysokie notowania realizowanego przez nią programu CEMS Master in International Management.
Tak wygląda nowa kolekcjonerska 10-złotówka
Historia instytucji jest niezwykle bogata i wiąże się z licznymi przeobrażeniami. Działalność uczelni zainaugurowano 13 października 1906 r. pod szyldem Prywatnych Kursów Handlowych Męskich Augusta Zielińskiego, a w 1916 r. przemianowano je na Wyższą Szkołę Handlową. Pełne prawa akademickie oraz nazwę Szkoła Główna Handlowa uczelnia uzyskała w 1933 r., jednak w nowej, powojennej rzeczywistości (w latach 1949-1991) placówka została upaństwowiona i przymusowo funkcjonowała jako Szkoła Główna Planowania i Statystyki (SGPiS).
Przez kolejne dekady stale rozbudowywano historyczny kampus SGH na warszawskim Mokotowie, a jego najnowszą częścią jest oddany do użytku w 2024 r. nowy budynek „S” (Centrum Przestrzeni Innowacyjnej) przy ulicy Batorego 8. To właśnie charakterystyczna elewacja tego nowoczesnego gmachu stała się główną inspiracją dla twórców nowej, jubileuszowej monety NBP.
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