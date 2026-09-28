Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz był pytany w Radiu ZET, czy Karol Nawrocki może zbojkotować szczyt G20 w Miami w związku z zaproszeniem dla Władimira Putina.

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Putin zaproszony na G20. Polska czeka na decyzję

– Władimir Putin został zaproszony, ale to nie oznacza, że się tam pojawi. Na szczyt ONZ też ma zaproszenia, a nie przyjeżdża. Będziemy reagować, jeśli się okaże, że rzeczywiście Putin miałby tam przyjechać. Będziemy się konsultować z naszymi sojusznikami. Nam się to nie podoba, bo to jest zbrodniarz, który powinien być osądzony, a nie zapraszany – powiedział Przydacz.

Prezydencki minister zwrócił uwagę, że Rosja od początku jest częścią formatu G20. Polska uczestniczy w szczycie jako gość zaproszony przez gospodarza.

– Format G20 został ustalony 30 lat temu i Rosja jest częścią tego formatu. My jesteśmy gościem na zaproszenie prezydenta Trumpa. Nie jest rolą gościa wyznaczanie gospodarzom, że ktoś może się pojawić, a ktoś nie. Każdy to doskonale rozumie – mówił.

Przydacz: Nie wyobrażam sobie interakcji z Putinem

Marcin Przydacz został również zapytany o możliwość bezpośredniego kontaktu Karola Nawrockiego z rosyjskim przywódcą.

– Wszelkiego rodzaju kontakty z Władimirem Putinem wiążą się z pewnym ryzykiem. (...) Nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek interakcji. Naszym zadaniem będzie, by do takiej sytuacji absolutnie nie dochodziło – stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Trump rozmawia z Putinem. „Ma inną pozycję”

Przydacz odniósł się także do kontaktów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent wielokrotnie rozmawiał z rosyjskim przywódcą i spotykał się z nim w ramach działań dotyczących wojny na Ukrainie.

– Ma inną pozycję. Rosja nie zagraża bezpośrednio Stanom Zjednoczonym, więc to jest jego decyzja. My mamy swoją – powiedział Przydacz.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej wskazał jednocześnie, że rozmowa z Putinem nie musi być wykluczona w każdej sytuacji.

Przydacz o rozmowie Zełenski–Putin

Jako przykład podał ewentualne bezpośrednie rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem dotyczące zakończenia wojny.

– Jeżeli miałoby dojść do rozmowy Zełenski–Putin na temat przyszłego pokoju na Ukrainie, to oczywiście, że taka rozmowa ma sens, nawet jeśli uważamy rosyjskiego przywódcę za zbrodniarza. Do negocjacji pokojowych siada się z ludźmi, z którymi dani politycy nie zgadzają się w wielu sprawach – mówił.

Przydacz zaznaczył jednak, że czym innym są negocjacje dotyczące zakończenia wojny, a czym innym bezpośrednie kontakty polityczne poza takim kontekstem.

– Z Putinem w żaden sposób nie należy się fraternizować, ale czy rozmawiać poważnie o pokoju w sytuacji, gdy on zagraża pokojowi w Europie? To tak – stwierdził.