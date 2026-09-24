Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w czwartek, że nie ma decyzji w sprawie możliwego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w grudniu tego roku. Dodał, że jest za wcześnie, by mówić o planach spotkania. O słowach Pieskowa poinformowała rosyjska agencja Interfax.

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Spotkanie Trump–Putin. Zaproszenie na szczyt G20 na Florydzie

W środę amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że Waszyngton zaprosił Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie, który mógłby posłużyć jako okazja do spotkania z Trumpem. Pieskow zaznaczył, że Moskwa docenia to zaproszenie i że odpowiednia decyzja w tej sprawie zostanie dopiero podjęta.

Od początku swojej drugiej kadencji Trump podejmuje różne działania, by zakończyć pełnoskalową wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, która trwa od ponad czterech lat. Mimo kilku rund negocjacji między stronami konfliktu przy udziale USA, nie udało się do tej pory osiągnąć przełomu w tym procesie.

Żądania terytorialne Kremla główną przeszkodą

Podczas poprzednich rund negocjacji z Ukrainą Kreml przedstawił listę warunków. Według rządu w Kijowie i strony amerykańskiej głównym punktem niezgody między Rosją a Ukrainą pozostają rosyjskie żądania terytorialne. Kreml domaga się od Ukrainy całkowitego zrzeczenia się suwerenności nad Krymem oraz obwodami donieckim, ługańskim, zaporoskim i chersońskim. Ukraina nie akceptuje tych żądań i uważa je za kapitulację, a nie propozycję realnego pokoju.

Mimo toczących się od czterech lat zaciekłych walk, wojskom rosyjskim nie udało się opanować w pełni żadnego z tych obwodów.