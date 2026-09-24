Statki w Cieśninie Ormuz
Jahja Rahim Safawi, doradca najwyższego duchowo–politycznego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego, ostrzegł, że w razie nowych ataków USA na Iran trwający od lutego konflikt zbrojny może rozszerzyć się na Ocean Indyjski.
– Skoro konflikt przeniósł się już z Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz na Morze Czerwone, możliwe jest, że w odpowiedzi na ewentualną wojnę front ten rozszerzy się jeszcze bardziej — na Ocean Indyjski, a nawet poza jego obszar — powiedział Safawi agencji informacyjnej Fars.
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Przez cieśninę Ormuz transportowanych jest obecnie około 6-7 mln baryłek ropy dziennie, czyli ponad 40 proc. wolumenu sprzed wojny – pisze AP. Więk...
Safawi odniósł się do działań jemeńskich rebeliantów Huti, którzy prowadzą ofensywę przeciwko siłom rządowym oraz wspierającej je Arabii Saudyjskiej, dążąc do przejęcia kontroli nad cieśniną Bab el-Mandab.
Poprzedniego dnia Iran zagroził sąsiednim krajom zakłóceniem funkcjonowania lotnisk, jeżeli podporządkują się amerykańskim sankcjom na linie lotnicze Teheranu.
– Jeśli sąsiednie kraje podejmą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i zatrzymają irańskie loty, ich lotniska również nie będą mogły działać — powiedział w środę w wywiadzie dla państwowej telewizji Mohsen Rezaei, sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
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Do największego zaangażowania Iranu po stronie Huti od momentu wybuchu wojny domowej w Jemenie w 2014 roku doszło w związku z ofensywą rebeliantów...
Rezaei nie sprecyzował, w jaki sposób Iran uniemożliwiłby funkcjonowanie lotnisk. Ostrzegł jednak również kraje sąsiednie przed udziałem w dalszych działaniach militarnych USA przeciwko Iranowi. – Od teraz mówię krajom sąsiednim: nie dajcie się wciągnąć w tę awanturę – powiedział.
Amerykańskie ministerstwo finansów nałożyło we wrześniu sankcje na 36 podmiotów powiązanych z sektorem lotniczym Iranu i zagroziło firmom świadczącym usługi irańskim przewoźnikom, że będą zagrożone sankcjami wtórnymi.
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