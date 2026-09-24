Jahja Rahim Safawi, doradca najwyższego duchowo–politycznego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego, ostrzegł, że w razie nowych ataków USA na Iran trwający od lutego konflikt zbrojny może rozszerzyć się na Ocean Indyjski.

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– Skoro konflikt przeniósł się już z Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz na Morze Czerwone, możliwe jest, że w odpowiedzi na ewentualną wojnę front ten rozszerzy się jeszcze bardziej — na Ocean Indyjski, a nawet poza jego obszar — powiedział Safawi agencji informacyjnej Fars.

Rola rebeliantów Huti w konflikcie na Bliskim Wschodzie

Safawi odniósł się do działań jemeńskich rebeliantów Huti, którzy prowadzą ofensywę przeciwko siłom rządowym oraz wspierającej je Arabii Saudyjskiej, dążąc do przejęcia kontroli nad cieśniną Bab el-Mandab.

Poprzedniego dnia Iran zagroził sąsiednim krajom zakłóceniem funkcjonowania lotnisk, jeżeli podporządkują się amerykańskim sankcjom na linie lotnicze Teheranu.

– Jeśli sąsiednie kraje podejmą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i zatrzymają irańskie loty, ich lotniska również nie będą mogły działać — powiedział w środę w wywiadzie dla państwowej telewizji Mohsen Rezaei, sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Czytaj więcej Dyplomacja AP: Iran pomógł rebeliantom z Jemenu zająć wybrzeże Morza Czerwonego Do największego zaangażowania Iranu po stronie Huti od momentu wybuchu wojny domowej w Jemenie w 2014 roku doszło w związku z ofensywą rebeliantów...

Sankcje USA na irański sektor lotniczy

Rezaei nie sprecyzował, w jaki sposób Iran uniemożliwiłby funkcjonowanie lotnisk. Ostrzegł jednak również kraje sąsiednie przed udziałem w dalszych działaniach militarnych USA przeciwko Iranowi. – Od teraz mówię krajom sąsiednim: nie dajcie się wciągnąć w tę awanturę – powiedział.

Amerykańskie ministerstwo finansów nałożyło we wrześniu sankcje na 36 podmiotów powiązanych z sektorem lotniczym Iranu i zagroziło firmom świadczącym usługi irańskim przewoźnikom, że będą zagrożone sankcjami wtórnymi.