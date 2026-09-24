Po miesiącach zaprzeczeń ze strony kierownictwa resortu obrony Stanów Zjednoczonych, Departament Marynarki Wojennej USA ujawnił skalę kryzysu psychicznego na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln. Jak poinformował brytyjski dziennik „The Guardian”, powołując się na oficjalny list pełniącego obowiązki sekretarza US Navy Hunga Cao skierowany do senator Kirsten Gillibrand, w całej grupie uderzeniowej okrętu zarejestrowano łącznie osiem prób samobójczych.

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Potwierdzono próby samobójcze na pokładzie USS Lincoln

Pismo stanowi odpowiedź na formalne zapytanie senackie dotyczące warunków służby podczas misji bojowej na Bliskim Wschodzie. W dokumentacji sprecyzowano, że podana statystyka obejmuje nie tylko bezpośrednią załogę samego lotniskowca, ale również personel.

Z ujawnionych dokumentów wynika, że na pokładzie dochodziło do niebezpiecznych incydentów z udziałem wojskowych. W marcu tego roku załoga zdołała w ostatniej chwili powstrzymać marynarza przed wyskoczeniem za burtę. Do kolejnego, groźniejszego zdarzenia doszło w sierpniu, kiedy inny żołnierz wyskoczył z okrętu do morza. Został on podjęty przez śmigłowiec ratowniczy, udzielono mu pomocy medycznej na pokładzie, a następnie ewakuowano z jednostki w celu dalszego leczenia.

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W odtajnionym piśmie dowództwo marynarki po raz pierwszy odniosło się rzeczowo do doniesień dotyczących katastrofalnych warunków bytowych na okręcie. Hung Cao przyznał, że w trakcie prowadzenia intensywnych działań bojowych wojsko zostało zmuszone do wprowadzenia ograniczeń racji żywnościowych. Liczba serwowanych dań głównych została czasowo zredukowana z dwóch do jednego. Pentagon tłumaczy tę decyzję koniecznością „optymalizacji wytrzymałości i zapewnienia ciągłości przebywania w rejonie operacyjnym” z uwagi na utrudnione możliwości uzupełniania zapasów w strefie walk.

Przedstawiciel US Navy potwierdził również występujące podczas rejsu problemy techniczne. Na okręcie dochodziło do awarii rurociągów oraz usterek systemów odsalania wody morskiej. Jako główne przyczyny usterki wskazano wysokie temperatury wody w rejonie Bliskiego Wschodu oraz nieprzerwaną, wielomiesięczną eksploatację urządzeń. Według deklaracji Pentagonu, usterki te zostały usunięte przez załogę inżynieryjną, a woda na pokładzie była poddawana codziennym testom sanitarnym.

Polityczna burza wokół misji USS Lincoln. Senat żąda wyjaśnień

Odpowiedź Pentagonu wywołała natychmiastową reakcję w Waszyngtonie. Senator Kirsten Gillibrand w oświadczeniu przekazanym redakcji „The Guardian” skrytykowała postawę Białego Domu oraz kierownictwa resortu obrony. Zauważyła, że kwestie, które prezydent Donald Trump oraz sekretarz obrony Pete Hegseth określali wcześniej mianem nieprawdziwych informacji, okazały się rzeczywistym i głębokim kryzysem dotykającym amerykańskich żołnierzy.

Zamiary sprawdzenia sytuacji na miejscu potwierdził sam Kongres. W dokumentach wskazano, że po powrocie jednostki do bazy macierzystej w San Diego przeprowadzone zostaną czynności kontrolne przez dwupartyjną delegację parlamentarną.

Rekordowy rejs lotniskowca na Bliskim Wschodzie. Trzy kwartały na morzu

USS Abraham Lincoln opuścił kalifornijską bazę w listopadzie z pierwotnym przeznaczeniem do służby w rejonie Pacyfiku. Został jednak nagle skierowany na Bliski Wschód po eskalacji konfliktu i wybuchu walk z Iranem.

Planowane na maj zakończenie misji przekładano kilkukrotnie. W efekcie załoga licząca ponad 5 tysięcy osób spędziła na pełnym morzu ponad 200 dni z rzędu bez możliwości przybicia do jakiegokolwiek portu, co stało się rekordem we współczesnej historii amerykańskiej floty wojennej. Łączny czas przebywania jednostki w rejsie wyniósł ostatecznie aż 286 dni.

Przedłużanie misji doprowadziło do załamania socjalnego i psychicznego. Buntowali się nie tylko wojskowi na pokładzie, ale i ich rodziny w kraju. Podczas emocjonalnych spotkań z przedstawicielami floty w San Diego bliscy żołnierzy ujawniali dramatyczne wiadomości od mężów i synów, w których pisali oni o braku chęci do dalszego życia i skrajnym wyczerpaniu.

Złamania psychiczne i protesty rodzin

Rodziny wojskowych wskazywały w nich na reglamentację towarów w okrętowych sklepikach, powszechny spadek wagi u członków załogi, braki ciepłej wody pod prysznicami oraz kilkumiesięczne opóźnienia w doręczaniu poczty.

Mimo tych doniesień, przedstawiciele administracji państwowej przez długi czas próbowali pomniejszać wagę problemu. Prezydent Donald Trump w wypowiedziach prasowych oceniał, że misja „wcale nie trwała tak długo”, z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth zarzucał mediom przeinaczanie faktów. Przedstawiciele dowództwa floty argumentowali natomiast, że wskaźniki problemów ze zdrowiem psychicznym na Lincolnie należały do najniższych spośród wszystkich aktywnych lotniskowców w służbie.

Dodatkowym czynnikiem potęgującym napięcie wokół misji okazały się działania służb w kraju. W czasie gdy żołnierz Joshua Aviles wykonywał zadania bojowe na pokładzie USS Abraham Lincoln, jego ojciec, pochodzący z Nikaragui, został zatrzymany na Florydzie przez służby imigracyjne ICE pod zarzutem nielegalnego pobytu. Sprawa ta wywołała falę oburzenia w USA i stała się powodem krytyki polityki imigracyjnej rządu, konfrontując poświęcenie żołnierzy na misji z bezkompromisowymi działaniami administracji wobec ich rodzin.

Dopiero po zastąpieniu lotniskowca w strefie działań przez jednostkę USS George Washington i ostatecznym zakończeniu rejsu, Departament Marynarki Wojennej zdecydował się oficjalnie przedstawić szczegółowe wyliczenia dotyczące stanu zdrowia psychicznego oraz warunków bytowych załogi.