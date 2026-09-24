Z tego artykułu dowiesz się: Kim są zwycięzcy DesignEuropa Awards 2026 Jakimi zasadami kieruje się Philippe Starck, ikona designu, w swojej koncepcji „demokratycznego wzornictwa”.

Czym wyróżniają się projekty Marii Gil, polskiej projektantki uznanej za wschodzącą gwiazdę branży.

Jakie znaczenie dla przyszłości designu ma autentyczność w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

Jaki jest realny wkład sektora opartego na wzornictwie w gospodarkę Unii Europejskiej.

Na prestiżowy międzynarodowy konkurs wpłynęła w tym roku rekordowa liczba zgłoszeń – 1600 kandydatur z 52 krajów, nie tylko europejskich. Ceremonia ogłoszenia laureatów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa odbyła się 22 września w Lublanie w 10. rocznicę ustanowienia konkursu. Jego pierwsza edycja gościła w 2016 r. w Mediolanie we Włoszech. Finał wydarzenia jest organizowany w różnych europejskich miastach.

Reklama Reklama

Przewodnicząca tegorocznego jury Maria Barbara podczas konferencji prasowej mówiła: – Chciałabym zwrócić uwagę na szczególną cechę tego konkursu; prezentowane tu projekty są niezwykle autentyczne. Wkraczamy dziś w erę sztucznej inteligencji, w której wiele rzeczy będzie sztucznych lub całkowicie nowych, tymczasem tutaj widzimy projekty, które naprawdę istnieją, są produkowane i obecne na rynku i to właśnie wyróżnia DesignEuropa Awards.

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się także łotewska firma Carbon Less Future w kategorii przedsiębiorcy i małe firmy – za CLF Growth Containers – kontenery, których modułowa przenośna konstrukcja pozwala na uprawę drzew niezależnie od warunków klimatycznych.

CLF Growth Containers łotewskiej firmy Carbon Less Future – laureat w kategorii przedsiębiorcy i małe firmy CLF Growth Containers łotewskiej firmy Carbon Less Future – laureat w kategorii przedsiębiorcy i małe firN Foto: Monika Kuc

Niemiecka firma WATERROWER/NOHRD otrzymała nagrodę w kategorii branżowej – za kompaktowe urządzenie fitness , integrujące możliwość różnorodnego rodzaju treningów i ćwiczeń. Przyznana po raz pierwszy nagroda publiczności trafiła do hiszpańskiej firmy Showee za projekt inteligentnego prysznica dostosowującego się do potrzeb użytkownika, szczególnie ludzi starszych lub z ograniczoną sprawnością.

Francuski projektant Philippe Starck – wizjoner

Francuski projektant Philippe Starck jest twórcą wielu powszechnie znanych przedmiotów, takich jak np. wyciskarka do cytrusów o pajęczych nóżkach dla Alessi, nowoczesne krzesło Louis Ghost dla marki Kartell (interpretujące na nowo klasyczny styl fotela Ludwika XIV), a także autorem licznych projektów z dziedziny architektury, transportu i technologii, przesuwających nieustannie granice wzornictwa i wielokrotnie nagradzanych. W sumie jest twórcą ponad 10 tysięcy projektów.

Nigdy nie należy podążać za modą. Nie ma znaczenia bycie trendy. Philippe Starck

Starck jest pionierem koncepcji „demokratycznego wzornictwa”, przyczyniającego się do poprawy jakości życia ludzi. Jak sam głosi, jeśli masz szczęście wpaść na dobry pomysł, masz obowiązek podzielić się nim z jak największą liczbą osób. Odrzuca więc design zarezerwowany wyłącznie dla galerii czy salonów wystawowych.

Philippe Starck nie mógł odebrać nagrody osobiście. Do publiczności w Lublanie mówił z ekranu: – Każdy przedmiot powinien być kreatywny, wizjonerski, pełen czułości, uczciwy, inteligentny, funkcjonalny i zawsze minimalistyczny; powinien też zawierać nutę humoru, bo humor to najpiękniejszy przejaw ludzkiej inteligencji. Zatem proces jego powstawania ma wymiar ludzki. Nigdy nie należy podążać za modą. Nie ma znaczenia bycie trendy.

Philippe Starck, nagrodzony za całokształt twórczość, mówił do publiczności w Lublanie z ekranu Foto: Monika Kuc

Ujawniał też, że pracuje po 12-13 godzin dziennie, bez weekendów i świąt. I dodawał: – To wspaniałe uczucie, kiedy ludzie mówią: „Jesteśmy z tobą, uważamy, że robisz dobrą robotę”. Dobrze jest widzieć ludzi, którzy cię doceniają, bo nawet odnosząc sukcesy, w pewnym sensie wciąż przemierzasz pustynię. A kiedy dostrzeżesz odrobinę wody, gdy ujrzysz piękne odbicie słońca w tej wodzie pośrodku pustyni – właśnie w takim momencie się odnajdujesz.

Maria Gil, projektantka przyszłości

Nagroda Next Generation Designer Award, przyznana w tym roku Polce Marii Gil, honoruje kreatywność i wizję projektanta na początku kariery, do 29. roku życia, którego pomysły kształtują przyszłość designu. Kategorię tę włączono do konkursu DesignEuropa Awards przed trzema laty. Wyróżnia świeże myślenie i odważne podejście, przełamujące konwencje i otwierające nowe możliwości.

Maria Gil, polska laureatka w kategorii Next Generation Award i jej projekty Foto: Monika Kuc

Maria Gil jest projektantką z Warszawy. Studiowała projektowanie w Mediolanie oraz na University of the Arts London. Pracuje w branży meblarskiej i oświetleniowej. Obecnie mieszka w Mediolanie; już w ubiegłym roku po prezentacji na targach Salone del Mobile, „Financial Times” uznał ją za jedną z „pięciu najciekawszych wschodzących gwiazd designu, które warto już teraz znać”.

Na DesignEuropa Awards 2026 w Lublanie doceniona została za projekty od mebli – po rzeźbiarskie oprawy oświetleniowe i eksperymentalne siedziska, w których nie kieruje się jednym stylem, ale odwołuje do szerokich kontekstów: historii, rzemiosła i tożsamości kulturowej. Nie tworzy więc jedynie atrakcyjnych przedmiotów, ale opowiada przy tym historie.

To budujące, że eksperymenty i innowacje są czymś pożądanym i potrzebnym. Maria Gil

Do jej najbardziej znanych prac należą: Post War Drobe – szafa będąca reinterpretacją historii polskiego wzornictwa, rzeźbiarskie lampy Multiplight i Fan oraz zaprojektowany dla marki modowej fotel All-Seeing Chair.

Na gali w Lublanie Maria Gil mówiła: – Zdobycie nagrody jest dla mnie ważnym sygnałem, że istnieje przestrzeń, zapotrzebowanie i uznanie dla projektowania, które nie ogranicza się jedynie do wykonania zadania, lecz wnosi do obiektu dodatkową wartość. To budujące, że eksperymenty i innowacje są czymś pożądanym i potrzebnym.

A w rozmowie z „Rzeczpospolitą” tłumaczyła, że np. tworząc szafę „Postmodern Drobe”, z prętów zbrojeniowych i tkaniny, starała się odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądałby postmodernizm w Polsce, gdyby w ogóle tu zaistniał.

Fotel „All-Seeing Chair” dla firmy modowej House of Errors w przeciwieństwie do szafy ma intensywną kolorystykę, a wyszukaną formą przypomina tron. Natomiast jej lampa „Multiplight” z geometrycznych elementów jest efektem badania światła przechodzącego przez warstwy metalu, a z kolei lampa „Fan” powstała z inspiracji zanikającego rzemiosła wytwarzania wachlarzy.

Maria Gil ujawnia: – Wszystkie prototypy do moich projektów wykonuję samodzielnie. Pozwala mi to przesuwać granice, a nawet znajdować nowe rozwiązania i pomysły, na które inni jeszcze nie wpadli.

Następna edycja konkursu DesignEuropa Awards odbędzie się w Pradze w Czechach we wrześniu 2027 r. Konkurs DesignEuropa Awards jest organizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), zarządzający rejestracją unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych w ramach prawa własności intelektualnej.

Nagrody przyznawane w nim mają charakter niekomercyjny. Jednocześnie badania mówią, że wzornictwo ma istotny wpływ na gospodarkę. Branże oparte na nim generują ponad 16 PKB Unii Europejskiej.