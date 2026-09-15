Herma św. Zygmunta jest jednym z najcenniejszych eksponatów na wystawie
Jak powstała jubileuszowa wystawa "Mazowsze dla Korony w Muzeum Mazowieckim w Płocku
Wystawa jest kulminacją jubileuszowych obchodów – pierwszą o takiej skali. Zgromadzono na niej unikatowe eksponaty i bogate materiały dotyczące historii regionu w średniowieczu. Prace nad przygotowaniem wystawy trwały dwa lata. Wspierał ją wspierał ją zespół naukowców, którzy badali historię Mazowsza. Projekt sfinansowany został ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku i inicjator jubileuszowego pokazu, podczas jego otwarcia zaznaczał, że historia Mazowsza dotąd nie była tak dobrze zbadana, jak historia Małopolski, Wielkopolski, Śląska czy Pomorza i wyrażał nadzieję, że teraz mamy okazję wypełnić w niej te białe plamy.
Natomiast Adam Struzik, marszałek województwa Mazowieckiego mówił zarówno o tradycji, jak i współczesności Mazowsza, przypominając, że przyłączenie go w XVI wieku do Korony przyczyniło się do wzrostu potęgi państwa polskiego. I dodawał, że jako społeczeństwo, jako wspólnota powinniśmy o tym pamiętać, bo to jest lekcja historii, z której warto czerpać naukę. – Mamy wiele śladów, wiele zabytków, budowli, świątyń – przepięknych kościołów budowanych w średniowieczu w stylu gotyku mazowieckiego czy nadwiślańskiego, jak i wiele zabytków ruchomych – przypominał. – Jesteśmy fundamentem naszej tożsamości narodowej, naszej dumy narodowej. I to wszystko zobowiązuje. Dlatego dzisiejsze władze Mazowsza czują się sukcesorami wszystkich powinności, dążeń i starań naszych książęcych poprzedników.
Marszałek województwa podkreślał, że jego przywilejem i obowiązkiem jest dbać o rozwój ziemi mazowieckiej, wykazywać troskę o zachowanie dziedzictwa kulturowego, działać na rzecz popularyzacji historii regionu. Kompetencje te są wpisane w strategię działalności samorządu, dzięki czemu powstało wiele programów wsparcia, ratowania zabytków, rewitalizacji miast, pozwalających nie utracić nic ze wspaniałej przeszłości. – No i właśnie dlatego postanowiliśmy upamiętnić 500-lecie włączenia Mazowsza do państwa polskiego. Program obchodów przyjął tytuł „Mazowsze dla Korony” i obejmuje przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, naukowo-badawczym, wystawienniczym.
Historyczne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki, nauki, sztuki, kultury oraz dawny potencjał intelektualny Mazowsza marszałek porównywał z jego współczesną rolą, zauważając, że ten największy dziś polski region, liczący obecnie 5,5 mln obywateli ma zarejestrowanych ponad 1,1 mln małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a produkt krajowy brutto (PKB) Mazowsza za ubiegły rok wyniósł 910 miliardów złotych, co stanowi 24 proc. polskiego produktu krajowego brutto. W skali europejskiej współczesne Mazowsze jest potężnym regionem.
Wracając do historii, trzeba pamiętać, że przyłączenie Mazowsza do Królestwa Polskiego to był kilkuletni proces, który po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich – Janusza II (w 1526 r.) i dwa lata wcześniej jego brata Stanisława – zaczął się od przysięgi wierności Sejmu mazowieckiego, złożonej królowi Zygmuntowi I Staremu 13 września 1526 r., a formalnie zakończył w 1529 r. na Sejmie w Piotrkowie, na którym zatwierdzono włączenie Mazowsza do Korony.
Natomiast dopiero w 1576 r. odbył się Sejm, podczas którego Mazowszanie przyjęli prawo panujące w Koronie (z wyłączeniem 46 artykułów). Prawo to obowiązywało w granicach Mazowsza do końca I Rzeczypospolitej.
Narracyjnie historyczna perspektywa na wystawie jest dłuższa, sięga nawet 800 lat, bo opowiada o dynastii Piastów mazowieckich i ich wcześniejszym księstwie, w czasach, gdy był to jeszcze liczny ród, wywodzący się od Konrada I, który długo po rozbiciu dzielnicowym w XII/XIII wieku realizował własną politykę, utrzymując niezależność Mazowsza. Dopiero w XIV wieku jego potomkowie złożyli hołd lenny królowi Kazimierzowi Wielkiemu.
Ostatni książęta mazowieccy Janusz II i Stanisław, synowie Konrada III zmarli młodo, gdy mieli zaledwie po 24 lata, o czym na wystawie przypomina kopia ich płyty nagrobnej, pochodząca z Muzeum Narodowego w Warszawie.
Zdaniem prof. Janusza Grabowskiego, przedstawiciela Komitetu Honorowego jubileuszowych obchodów Mazowsza, jego inkorporacja do Korony w XVI przyniosła napływ nowych wykształconych elit na królewski dwór. W kancelarii Zygmunta Augusta (syna Zygmunta I Starego) 50 proc. stanowili Mazowszanie, wykształceni na uniwersytetach włoskich czy w Akademii Krakowskiej, którzy inicjowali wiele reform.
Najwspanialsze zabytki, zajmujące centrum obecnej wystawy pochodzą z Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Jest to Herma św. Zygmunta z piastowskim diademem i kielich Konrada Mazowieckiego z pateną.
Herma, najcenniejszy zabytek polskiego średniowiecza, jest relikwiarzem z pozłacanego srebra świętego Zygmunta, króla Burgundów, ma formę jego popiersia. Ufundował ją król Kazimierz Wielki w 1370 r. jako wyraz wdzięczności za odzyskanie zdrowia po wypadku na polowaniu na terenie należącym do księstwa (o czym informuje łaciński napis na jej podstawie) i ofiarował Katedrze w Płocku. Korona na głowie świętego, wysadzana szlachetnymi kamieniami – szafirami, rubinami, perłami jest wcześniejsza; pochodzi z XIII wieku. Herma jako symbol płockiej wystawy trafiła także na jej plakat.
Kielich z pateną jest XIII-wieczną fundacją pokutną księcia Konrada I dla katedry płockiej.
To arcydzieło polskiego złotnictwa średniowiecznego łączy uniwersalne motywy władzy z nadzieją zbawienia, przedstawiając sceny ze Starego i Nowego Przymierza i uwieczniając wizerunki oraz imiona księcia Konrada, jego żony Agafii i ich dzieci.
Podczas otwarcia wystawy bp dr Szymon Stułkowski, biskup płocki, podkreślał, że historia, życie społeczne i polityczne Mazowsza łączy się ściśle z życiem Kościoła i biskupów tej ziemi. I wyjaśniał, że dla Kościoła prezentowane obiekty to nie tylko cenne eksponaty, ale też ważne przedmioty związane z przeżywaniem wiary, gdyż Herma św. Zygmunta zawiera relikwie fragmentu czaszki świętego Zygmunta, patrona Płocka. – Wielokrotnie przenosiliśmy tę hermę z muzeum do katedry na ważne celebracje i uroczystości – dodawał.
– A kielich Konrada Mazowieckiego, który też oglądamy na tej wystawie, był używany przez Jana Pawła II, który 35 lat temu celebrował w Płocku mszę świętą. Miałem sam także ten przywilej, że kiedy 4 lata temu rozpoczynałem posługę biskupią w Diecezji, mogłem pierwszą mszę świętą w katedrze celebrować używając tego właśnie zabytkowego kielicha.
Również z Muzeum Diecezjalnego pochodzi Biblia Płocka, iluminowany manuskrypt łaciński z XII wieku z dodatkiem późniejszego opisu cudów na ziemiach polskich, które miały miejsce w płockiej katedrze. W czasie II wojny rękopis został wywieziony przez Niemców; do Polski powrócił w 1978 r..
Z Zamku Królewskiego na Wawelu przybył XVI-wieczny Miecz Sprawiedliwości króla Zygmunta I ze złoconego srebra, dekorowany m.in. renesansowym ornamentem kandelbrowym, herbami Polski i Litwy i przedstawieniem króla jako władcy sprawiedliwego. Miecz – symbol władzy sądowniczej wykonano prawdopodobnie dla królewskiego sądu nad zbuntowanymi gdańskimi mieszczanami. Potem był używany do pasowania mieszczan na rycerzy Złotej Ostrogi na Rynku Krakowskim po koronacjach.
Z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu pochodzą fragmenty tzw. Ornatu św. Jadwigi, czyli dekorowanych haftem tkanin, datowanych na XIII wiek, które tak naprawdę łączą się z przedstawionymi na nich postaciami fundatorów, identyfikowanych jako Agafia, żony Konrada I (tego, który sprowadził Krzyżaków do Polski) i ich syna Siemowita.
Na wystawie w Muzeum Mazowieckim w Płocku zobaczymy także wiele zabytków archeologicznych pochodzących z wykopalisk. A wielkoformatowe fotografie pozwalają podziwiać najwspanialsze zabytki architektury: zamki w Czersku, Ciechanowie, Płocku, Liwie i kościoły w stylu mazowieckiego gotyku, m.in. św. Ducha w Łowiczu, Nawiedzenia NMP i św. Marcina w Ciechanowie, kościół św. Mikołaja w Grójcu, Zwiastowania NMP w Czerwińsku.
Kuratorki wystawy Barbara Rydzewska i Magdalena Bliska-Ciećwierz udowadniają, że mimo utrwalonej opinii, że o dziejach Mazowsza łatwiej pisać i mówić, niż je pokazać, można stworzyć interdyscyplinarną prezentację o żywej narracji, wypełnioną wspaniałymi zabytkami dzięki wypożyczeniom z całej Polski, jak i wykorzystującą nowoczesne technologie: fotografie, multimedia, animacje filmowe. – Marzyłyśmy, żeby przybliżyć tamten odległy świat, ale jakże ciekawy, wielobarwny, równie złożony jak nasz dzisiejszy – mówi Barbara Rydzewska. A zarazem podkreśla, że zależało im na zobrazowaniu dziejów, procesu inkorporacji oraz dziedzictwa. Z jednej więc strony przedstawiają władztwo, prawo, gospodarkę i administrację państwa, które wówczas się kształtowało, a z drugiej jego rozwój cywilizacyjny i duchowy.
Wystawa „Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego” w Muzeum Mazowieckim jest czynna do 10 grudnia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas