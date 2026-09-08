Tytuł wystawy Pawła Orłowskiego To nie jest forma stanowi bezpośrednie odniesienie do słynnej pracy René Magritte’a Ceci n’est pas une pipe (To nie jest fajka) z 1929 roku. Podobnie jak belgijski surrealista, Orłowski podważa automatyzm percepcji i przyzwyczajenie do utożsamiania obrazu z jego znaczeniem. Magritte przypominał, że przedstawienie nie jest rzeczą samą w sobie – obraz fajki nie jest fajką, lecz jedynie jej reprezentacją. Orłowski idzie o krok dalej: jego obiekty nie są nawet reprezentacją konkretnej formy. Są sytuacją percepcyjną, która uruchamia w widzu przymus interpretacji.

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Widz staje wobec obiektów, które wydają się „czymś”, ale nie dają się ostatecznie nazwać. Każda próba rozpoznania uruchamia kolejne skojarzenia, które za chwilę tracą stabilność. To doświadczenie staje się osią całego projektu, który nie dotyczy wyłącznie formy, lecz przede wszystkim mechanizmów percepcji, potrzeby klasyfikacji i nieustannego przymusu nadawania znaczeń.

Punktem wyjścia najnowszego cyklu Pawła Orłowskiego są abstrakcyjne, symetryczne plamy inspirowane testami Hermanna Rorschacha – metodą projekcyjną stworzoną na początku XX wieku, opartą na interpretacji niejednoznacznych obrazów. W klasycznym teście plama nie posiada określonego znaczenia, a mimo to niemal automatycznie uruchamia w odbiorcy potrzebę rozpoznania: twarzy, zwierzęcia, figury, historii. To nie obraz „coś przedstawia”, lecz umysł produkuje znaczenie.

Nieprzypadkowo test Rorschacha powstał dokładnie w tym samym historycznym momencie, w którym rozwijał się surrealizm. Rorschach opublikował swoje Psychodiagnostik w 1921 roku, a kilka lat później André Breton formułował manifest surrealizmu. Oba zjawiska wyrastają z podobnego przekonania: że pod powierzchnią racjonalnego obrazu świata, istnieje obszar nieświadomości, projekcji i ukrytych mechanizmów psychicznych. Zarówno surrealistów, jak i Rorschacha interesowało to, co wymyka się kontroli rozumu – automatyzm, przypadek, swobodne skojarzenia, obrazy pojawiające się na granicy świadomości.

Rorschach, związany z nurtem psychiatrii i psychoanalizy inspirowanej myślą Freuda oraz Carla Gustava Junga, traktował plamy atramentowe nie jako obrazy posiadające znaczenie, lecz jako narzędzia ujawniające sposób organizowania percepcji przez badaną osobę. To właśnie ten mechanizm wydaje się kluczowy również dla Orłowskiego. Jego obiekty nie komunikują treści – działają jak psychologiczne ekrany projekcyjne. Widz, próbując „zobaczyć” formę, ujawnia własne schematy interpretacyjne, lęk przed nieokreślonością i potrzebę domykania sensu.

To nie jest forma

Orłowski przenosi ten mechanizm z obszaru psychologii w przestrzeń rzeźby.

Proces rozpoczyna się od tworzenia atramentowych odbitek – osiowych, symetrycznych kompozycji powstających pomiędzy gestem a przypadkiem. Następnie artysta przekłada je na język materii: wycina formy w blasze, spawa je i poddaje procesowi ciśnieniowego formowania. W tym momencie pojawia się kluczowe napięcie projektu: relacja między kontrolą a utratą kontroli.

Forma staje się wynikiem zarówno decyzji, jak i deformacji. Przypadek nie jest tu błędem procesu, ale jego aktywnym współautorem. Istotnym elementem pozostaje również brak pełnej kontroli nad samym procesem ciśnieniowego rozprężania blachy. To właśnie tam pojawia się moment wyjścia poza strefę komfortu — zarówno technologicznego, jak i psychicznego.

W przeciwieństwie do wcześniejszych realizacji geometrycznych, opartych na precyzyjnym projektowaniu i kontroli, nowy cykl Orłowskiego funkcjonuje jako świadome odejście od stabilnego systemu pracy. Artysta rezygnuje z pozycji tego, który „wie”, „projektuje” i „określa”. Obiekt nie reprezentuje już konkretnego znaczenia – staje się narzędziem projekcji.

Rzeźby działają podobnie jak tablice Rorschacha: nie komunikują gotowej treści, lecz inicjują proces interpretacji. Widz nie tyle odczytuje obiekt, ile ujawnia własne mechanizmy percepcji. Każda próba nazwania formy staje się jednocześnie próbą uporządkowania własnego doświadczenia.

W tym sensie wystawa nie dotyczy abstrakcji jako estetyki, ale jako stanu poznawczego. Nieokreśloność okazuje się sytuacją trudną do utrzymania – umysł nieustannie domaga się sensu, klasyfikacji i rozpoznania. To właśnie ten moment napięcia interesuje artystę najbardziej: chwila, w której interpretacja zaczyna się chwiać, a forma wymyka się językowi.

To nie jest forma

Orłowski świadomie pozbawia widza bezpiecznych punktów odniesienia. Nie proponuje instrukcji odbioru ani narracji prowadzącej przez wystawę. Interesuje go sytuacja osamotnienia wobec obiektu – moment, w którym odbiorca pozostaje sam z własnym mechanizmem interpretacyjnym. Dlatego prezentowane prace można traktować nie tyle jako zamknięte dzieła, ile jako perceptualne eksperymenty. Obiekty funkcjonują jak bodźce nieokreślone: destabilizują automatyzm widzenia, zakłócają proces rozpoznawania i uruchamiają napięcie pomiędzy potrzebą znaczenia a niemożliwością jego ostatecznego uchwycenia. To właśnie w tej szczelinie – między projekcją a rozpadem sensu – rozgrywa się właściwe doświadczenie tej wystawy.

Organizatorem wystawy jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Basztowa 18.

Wystawa czynna od 13.06 do 12.09.2026 r. w dniach - wtorek-sobota, w godzinach 14.00-19.00

Kuratorka: Emilia Orzechowska Aranżacja wystawy: Patrycja Ochman-Tarka Fotografie: Szymon Sokołowski

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