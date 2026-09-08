– Niemcy dostarczą Ukrainie pięć dodatkowych pocisków przechwytujących PAC-3, jeśli inne kraje przekażą łącznie 30 sztuk – poinformował w czwartek niemiecki minister obrony Boris Pistorius.

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Boris Pistorius: Chodzi o ratowanie ludzkiego życia

PAC-3 to jedna z głównych broni dostarczonych przez Zachód Ukrainie w odpowiedzi na inwazję Rosji.

– Wszyscy wiemy, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia – powiedział Pistorius w Brukseli po spotkaniu ukraińskiej grupy kontaktowej ds. obronności. Zapowiedział, że pomoc dla Ukrainy spłynie bardzo szybko. – To kwestia dni, a nie tygodni czy miesięcy – dodał.

Podkreślił, że pomysł Niemiec nie został jeszcze zatwierdzony przez rządy krajowe, ale stwierdził, że jest „bardzo optymistycznie nastawiony” co do możliwości osiągnięcia celu 30+5.

Unia Europejska zgadza się na finansowanie Patriotów z unijnych funduszy

Pistorius ogłosił swoją decyzję po tym, jak we wtorek państwa UE zgodziły się, by Ukraina sfinansowała z unijnych środków komponenty do systemów obrony powietrznej Patriot – podała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Według niej transza wyniesie 3,2 mld euro. Ukraina musiała wystąpić o taką zgodę, bo chodzi o sprzęt produkowany poza UE.

Komisja Europejska otrzymała od Ukrainy wniosek o płatność 3 września. Jak poinformowała wówczas von der Leyen, chodziło o wypłatę kilku miliardów euro na potrzeby obrony powietrznej, w tym pociski PAC-3 do systemów Patriot. Pieniądze będą pochodzić z unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro na lata 2026-27. Udzielając jej, państwa członkowskie wprowadziły zasadę, zgodnie z którą Kijów musi priorytetowo traktować zakupy sprzętu wojskowego w UE – spoza niej może pochodzić tylko 35 proc. komponentów. Każde odstępstwo od tej zasady wymaga zgody europejskich stolic.

– Razem z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte z zadowoleniem przyjmuję porozumienie państw członkowskich w sprawie odstępstwa dla Ukrainy w zakresie zakupu kluczowych produktów dla systemów obrony powietrznej Patriot – ogłosiła we wtorek von der Leyen.

– Kolejna wypłata w wysokości 3,2 mld euro umożliwi Ukrainie lepszą ochronę przestrzeni powietrznej przed bezwzględnymi rosyjskimi atakami – dodała. Przewodnicząca KE przypomniała, że od czerwca Komisja przekazała Ukrainie 8,5 mld euro z przeznaczeniem na drony i rakiety.