„SRI, we współpracy z DIICOT (agencją do walki z przestępczością zorganizowaną), MAI-DCCO (jednostką policji do walki z przestępczością zorganizowaną), MApN-DGIA (wywiadem wojskowym) oraz zewnętrznymi służbami partnerskimi, zapobiegła przeprowadzeniu operacji sabotażowej na terytorium Rumunii, w którą zaangażowany był obywatel Rosji zamieszkały w Rumunii” – przekazała SRI w komunikacie.

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Dodano, że mężczyzna od lutego znajdował się pod obserwacją SRI i był przedmiotem szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. Polegały one m.in. na dokumentowaniu w formie zdjęć i nagrań wideo obiektów strategicznych, takich jak bazy wojskowe wykorzystywane przez państwa sojusznicze w NATO, oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Zatrzymany obywatel Rosji fotografował ukraińskie samoloty transportowe

SRI oświadczyła, że „uzyskane dane wskazują na schemat działania podobny do tego, jaki był stosowany w państwach europejskich przez sieci sabotażystów koordynowane przez podmioty z Rosji, w tym w przypadkach udaremnionych w Rumunii w 2024 i 2025 roku”.

Jak dodano, zatrzymany mężczyzna został poinstruowany przez pośrednika, by wykonywał dokumentację fotograficzną i filmową przedstawiającą obiekty o strategicznym znaczeniu wojskowym, w tym ukraińskie samoloty transportowe Antonow przebywające na terytorium Rumunii.

„Dochodzenie wykazało również, że Rosja nadal wykorzystuje osoby należące do grup szczególnie wrażliwych do prowadzenia takich nielegalnych działań” – podkreśliła SRI.

Rosja wielokrotnie zaprzeczała, by brała udział w akcjach sabotażowych. Rosyjska ambasada w Bukareszcie dotychczas nie odpowiedziała na prośbę agencji Reutera o komentarz.