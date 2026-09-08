„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu
Jak co roku na trzy dni Karpacz staje się jednym z najważniejszych miejsc gospodarczej debaty w Polsce. Politycy, prezesi firm, naukowcy i eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach dla kraju i Europy. Ważną częścią tych rozmów będą debaty organizowane przez „Rzeczpospolitą”. Oto jedna z nich.
Rozmowa skoncentruje się wokół trzech filarów bezpiecznego rynku: nowoczesnych regulacji, innowacji technologicznych oraz odpowiedzialnych standardów rynkowych. Eksperci ocenią m.in., na ile rzetelna ocena zdolności kredytowej i zinstytucjonalizowany system wymiany informacji mogą chronić budżety Polaków przed spiralą zadłużenia.
W dyskusji pojawią się również nowe formy finansowania, takie jak BNPL czy szybkie raty, a także implementacja unijnej dyrektywy CCD2. Osobnym wątkiem będzie rola cyberbezpieczeństwa i zaawansowanej analityki w walce z oszustwami finansowymi.
W debacie udział wezmą: prof. Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej, Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, oraz Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich.
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