Forum Ochrony Zdrowia to jedna z najważniejszych ścieżek, w której już od 17 lat uczestniczy ponad 700 ekspertów, liderów opinii, ekspertów systemu ochrony zdrowia, przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, instytucji międzynarodowych, a także świata nauki, biznesu i organizacji pacjenckich.

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Nie ma skutecznej opieki zdrowotnej bez zaufania. To ono stanowi fundament relacji pacjenta z systemem ochrony zdrowia, warunek dobrej współpracy między profesjonalistami oraz podstawę wdrażania każdej reformy. Zaufanie wpływa na gotowość pacjentów do korzystania ze świadczeń, stosowania się do zaleceń i podejmowania wspólnych decyzji dotyczących leczenia. Jest również kluczowe dla sprawnego funkcjonowania całego systemu. Dlatego punktem wyjścia panelu: „Zaufanie spoiwem systemu. Koordynacja zaczyna się od relacji” jest pytanie: czy zaufanie może stać się świadczeniem gwarantowanym? Uczestnicy zastanowią się, jak je budować, mierzyć i wzmacniać na każdym poziomie ochrony zdrowia.

Moderatorem dyskusji będzie Krzysztof Zdobylak, ekspert, Stowarzyszenie IFIC Polska, a udział w niej zapowiedzieli: Marta Pawłowska, przewodnicząca prezydium, Partnerstwo na rzecz Profilaktyki i Leczenia Otyłości; Artur Prusaczyk, prezes Związek Pracodawców SPOIWO; Andrzej Jacyna, zastępca dyrektora, Szpital Powiatowy w Człuchowie; Aleksandra Rudnicka, rzeczniczka prasowa, Stowarzyszenie Onkologiczne SANITAS; Łukasz Rakasz, wiceprezes, Fundacja NeuroCare Initiative; Maria Libura, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Tomasz Zieliński, wiceprezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, oraz Paweł Kikosicki, ekspert z Fundacji ProMEDeus.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji na: www:forum-ekonomiczne.pl