Weźmie w nich udział ponad 6000 gości – liderów świata polityki, biznesu, nauki i kultury. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie rejestracja będzie otwarta tylko do 2 września.

Reklama Reklama

Uczestnicy panelu zatytułowanego „Między presją MFN a europejską solidarnością – przyszłość dostępu do leków w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej” spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak Europa Środkowo-Wschodnia może nie tylko dostosować się do kolejnej fali unijnych reform farmaceutycznych i przemysłowych, ale także aktywnie ją kształtować? Nowe regulacje i inicjatywy UE, w tym GPL, Biotech Act, Critical Medicines Act czy JCA, stawiają przed regionem nowe wyzwania. Dyskusja skupi się na tym, jak wyjść poza debatę o cenach i HTA, zapewniając pacjentom dostęp do terapii, wspierając inwestycje i konkurencyjność oraz wzmacniając europejską solidarność.

Moderatorem panelu będzie Tomasz Kluszczyński, dyrektor ACESO Healthcare Consulting, a udział w nim zapowiedzieli: David Kolář, AIFP – dyrektor zarządzający, Czechy; Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia , Stefano Romanelli, dyrektor EUCOPE, Włochy; Francisco Catalão, sekretarz stanu ds. zarządzania ochroną zdrowia w ministerstwie zdrowia w Portugalii; Gregor Cuzak, sekretarz generalny ZOPS, Słowenia, oraz Aris Angelis – przewodniczący Komietetu HTA, ministerstwo zdrowia, Grecja.

Panel odbędzie się w ramach ścieżki Forum Ochrony Zdrowia, które od 17 lat gromadzi ponad 700 liderów opinii, ekspertów systemu ochrony zdrowia, przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, instytucji międzynarodowych, a także świata nauki, biznesu i organizacji pacjenckich. To wyjątkowe wydarzenie łączy różnorodne perspektywy: od lekarzy i menedżerów placówek medycznych, po przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, innowatorów technologicznych i decydentów politycznych. Ich wspólnym celem jest poszukiwanie skutecznych, zrównoważonych i nowoczesnych rozwiązań dla polskiego i europejskiego systemu ochrony zdrowia.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji na https://www.forum-ekonomiczne.pl/pl