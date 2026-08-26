Eksperci omówią skutki suszy dla rolnictwa, potrzebę retencji wody w miastach i krajobrazie, jakość wód oraz sytuację największych rzek, ze szczególnym uwzględnieniem Odry. Dyskusja obejmie także rolę i potrzeby energetyki wodnej oraz działania pozwalające pogodzić rozwój gospodarczy z ochroną zasobów wodnych i środowiska.

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Moderatorem debaty będzie Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, a udział w nim zapowiedzieli: Mariusz Matyka, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Anna Januchta-Szostak, profesor Politechniki Poznańskiej, Łukasz Sługocki, profesor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Mateusz Grygoruk, dyrektor Centrum Badań Klimatu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ewa Malicka, prezeska zarządu Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrociepłowni Wodnych, oraz Mateusz Balcerowicz, prezes zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Partnerem panelu jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek 8 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2026”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Raport stanowi przegląd wyzwań społeczno-gospodarczych, analiz oraz wniosków, stanowiących podsumowanie prowadzonych badań. Opracowanie SGH i Forum Ekonomicznego to pogłębiona i wyczerpująca analiza współczesnych dylematów, które stoją przed państwami EŚW. To także propozycje rozwiązań i rekomendacje, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji na poziomie rządowym i samorządowym. W tym roku w liczba gości ponownie przekroczy 6000 osób – będą oni uczestniczyć w ponad 500 panelach, sesjach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach autorskich. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie pozostały ostatnie wolne miejsca i dlatego rejestracja będzie otwarta do środy 2 września.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl