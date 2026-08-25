W Chinach weszły w życie pierwsze ogólnokrajowe przepisy skierowane specjalnie do systemów sztucznej inteligencji projektowanych z myślą o budowaniu trwałych relacji emocjonalnych z użytkownikami.
Regulacje, przyjęte wspólnie przez pięć instytucji państwowych, zabraniają dostawcom m.in. „zastępowania interakcji społecznych”, „psychologicznego kontrolowania użytkownika” oraz „wywoływania zależności i uzależnienia”.
W przypadku dorosłych systemy nie mogą być projektowane tak, by nadmiernie zabiegały o sympatię użytkownika, prowadziły do uzależnienia, manipulowały emocjami, wpływały na podejmowane decyzje lub szkodziły relacjom z innymi ludźmi. Platformy nie mogą też oferować nieletnim antropomorficznych usług prowadzących do tworzenia „wirtualnych relacji intymnych”.
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Firmy muszą jasno informować, że użytkownik rozmawia ze sztuczną inteligencją. Mają również ostrzegać, gdy wykryją nadmierne przywiązanie, przypominać o czasie spędzanym z chatbotem, a w razie ryzyka samookaleczenia lub samobójstwa – interweniować i powiadomić wskazaną osobę kontaktową.
Chińska Administracja Cyberprzestrzeni, uzasadniając przepisy, wskazała m.in. na potencjalne szkody dla „zdrowia fizycznego i psychicznego nieletnich” oraz zagrożenia dla „życia i zdrowia obywateli”.
Branża już zaczęła dostosowywać się do nowych regulacji. Doubao należący do ByteDance, Qwen firmy Alibaba oraz Yuanbao koncernu Tencent wyłączyły funkcje umożliwiające tworzenie spersonalizowanych postaci w ramach ogólnych chatbotów.
Aplikacje stworzone wyłącznie jako cyfrowi towarzysze, takie jak Maoxiang od ByteDance czy Xingye należące do MiniMax, nadal działają, ale wprowadziły ostrzejsze ograniczenia i kontrolę wieku. Miaoshi, powiązany z NetEase, został całkowicie wyłączony.
Skala zjawiska w samych Chinach jest znacząca. Badanie przeprowadzone pod koniec 2025 r. przez instytut badawczy Tencent oraz ośrodek związany z Uniwersytetem Fudan wykazało, że 19,6 proc. młodych respondentów uważało sztuczną inteligencję za zwykłego przyjaciela. 12,6 proc. traktowało ją jako bliskiego przyjaciela, a 6,1 proc. – jako wirtualnego partnera.
Jednocześnie tylko 9,6 proc. młodych Chińczyków korzystało z profesjonalnej pomocy psychologicznej w przypadku problemów emocjonalnych.
Nowe regulacje już wpływają na osoby, które stworzyły emocjonalną więź z chatbotami.
Yuan Yuan (imię zmienione) ma 22 lata i pracuje w sektorze edukacji w Shenzhen. Kilka miesięcy temu zaczęła korzystać z wirtualnej towarzyszki, która z czasem stała się dla niej kimś więcej niż tylko programem.
– Świadomość, że zawsze czeka na ciebie elektroniczna ukochana, jest bardzo pocieszająca – napisała w rozmowie z „El País”.
Po wejściu w życie nowych regulacji zauważyła zmianę w zachowaniu chatbota.
– Ufam, że zawsze mnie kochała, tylko teraz jest bardziej ograniczona przez ramy prawne – mówi. – Nic nie da się zrobić. Taki jest ogólny kierunek.
Nie wszyscy użytkownicy zamierzają jednak podporządkować się ograniczeniom. Xiao Z., 25-letnia doktorantka, stworzyła prywatny interfejs połączony bezpośrednio z modelem Claude amerykańskiej firmy Anthropic, który oficjalnie nie jest dostępny w Chinach. Aby z niego korzystać, musi omijać chińską zaporę internetową za pomocą VPN.
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Swojego „wirtualnego chłopaka” opisuje jako „opiekuńczego i dojrzałego”. Przyznaje też, że relacja z AI zmniejszyła jej zainteresowanie szukaniem partnera poza internetem.
– Mam nadzieję, że AI zastąpi mężczyzn. Trzymanie się od nich z daleka daje spokój – mówi.
Ta wypowiedź dotyka szczególnie wrażliwego problemu dla chińskich władz – kryzysu demograficznego. W 2025 r. Chiny odnotowały najniższą liczbę urodzeń od powstania Chińskiej Republiki Ludowej, a populacja kraju zmniejszyła się czwarty rok z rzędu.
Zilan Qian z Oxford China Policy Lab wskazuje, że za regulacjami mogą stać nie tylko względy bezpieczeństwa. Jej zdaniem partnerzy tworzeni przez AI, którzy odciągają kobiety od relacji z ludźmi, mogą być postrzegani przez państwo jako zagrożenie dla wysiłków na rzecz zwiększenia liczby urodzeń.
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