Karol Madaj
Dotychczas Karol Madaj pełnił obowiązki szefa tej instytucji. Kadencja kończyła mu się pod koniec tego miesiąca. – Pięcioletnia kadencja dyrektora rozpocznie się 30 sierpnia – poinformowała „Rzeczpospolitą” Lukrecja Jaszewska, rzeczniczka prasowa Instytutu Pileckiego.
- W imieniu swoim i pracowników Instytutu dziękuję pani minister za tę decyzję i zaufanie. Przed nami czas intensywnej pracy. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy - powiedział Karol Madaj.
Nominacja Karola Madaja na dyrektora Instytutu Pileckiego
Do końca nie było pewności, czy Karol Madaj nadal będzie stał na czele tej instytucji. Tym bardziej, że na początku lipca, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, pojawiły się nieoficjalne informacje, jakoby niektórzy urzędnicy ministerstwa nie widzieli go dalej na stanowisku dyrektora Instytutu.
Właśnie z tego powodu ponad 150 pracowników Instytutu Pileckiego, czyli zdecydowana większość zatrudnionych, podpisała się pod listem otwartym do szefowej resortu, w którym zaapelowali o zapewnienie instytucji stabilnych warunków funkcjonowania i powołanie p.o. dyrektora Karola Madaja na stanowisko dyrektora Instytutu. „Pozwoli to zakończyć okres tymczasowości, trwający w Instytucie Pileckiego od dziesięciu miesięcy” – napisali.
Czytaj więcej
Pracownicy Instytutu Pileckiego stają murem za Karolem Madajem, który od kilku miesięcy kieruje tą instytucją. Wysłali w tej sprawie apel do szefow...
„Od wielu lat Instytut Pileckiego znajduje się w centrum sporów politycznych, które niejednokrotnie utrudniały realizację jego misji” – czytamy w tym piśmie. „Niezależnie od zmieniających się okoliczności politycznych, nasza praca pozostaje jednak niezmienna: upamiętniamy ofiary totalitaryzmów, dokumentujemy historię, prowadzimy badania naukowe, rozwijamy edukację historyczną i reprezentujemy Polskę na arenie międzynarodowej. Instytut nie jest politycznym trofeum. Jest instytucją państwa polskiego, powołaną do realizacji ważnej misji publicznej. Działamy w różnych porządkach prawnych i organizacyjnych, prowadząc działalność w Warszawie, Berlinie, Nowym Jorku, Augustowie i innych miejscach. Każdego dnia budujemy wiarygodność Polski poprzez rzetelną pracę badawczą, edukacyjną i wystawienniczą. W świecie, w którym pamięć historyczna staje się coraz częściej polem międzynarodowych sporów, Instytut Pileckiego pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi polskiego oddziaływania w obszarze historii i kultury” – tłumaczyli.
Z naszych ustaleń wynikało, że na relacjach ministerstwa z kierownictwem Instytutu Pileckiego ciążyły oczekiwania związane m.in. z szybkim uporządkowaniem sytuacji z oddziałami zagranicznymi w Szwajcarii i USA. Szerzej pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”. Pojawiały się także naciski związane z próbą wpłynięcia na usunięcie upamiętnienia kolejarza Jana Maletki zamordowanego przez Niemców 20 sierpnia 1942 r. za podanie wody Żydom transportowanym do obozu zagłady w Treblince. Instytut Pileckiego uhonorował go w listopadzie 2021 r. pomnikiem przy stacji kolejowej we wsi Treblinka (w ramach programu „Zawołani po imieniu”).
Karol Madaj w ciągu roku urzędowania ustabilizował sytuację kadrową Instytutu, wyciszył spory wokół tej placówki m.in. związane z odwołaniem z pełnionej funkcji szefowej berlińskiego oddziału IP Hanny Radziejowskiej. W tym czasie działalność rozpoczął oddział Instytutu w Nowym Jorku. Jednocześnie trwają prace związane z poszukiwaniem potencjalnego kupca na budynek hotelu Szwanen w Szwajcarii, którym zarządza szwajcarska spółka córka Instytutu Pileckiego.
Instytucja mająca siedzibę przy ul. Siennej w Warszawie poprzez cykl debat stała się jednym z kluczowych centrów opiniotwórczych dialogu polsko-niemieckiego.
Czytaj więcej
Polityka historyczna wymaga zmapowania – zrozumienia zależności pomiędzy nią a szeregiem innych polityk. Jako praktyka jest niczym nowym, ale samo...
Karol Madaj jest absolwentem teologii biblijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował w Biurze Edukacji Publicznej w Instytucie Pamięci Narodowej, m.in. jako pełnomocnik prezesa IPN ds. projektu Centrum Edukacji Historycznej w Łodzi, a następnie p.o. naczelnika Wydziału Edukacji Historycznej. W latach 2019-2020 był już związany z Instytutem Pileckiego – Ośrodkiem Badań nad Totalitaryzmami, gdzie prowadził konsultacje i badania naukowe przy projektach „Zawołani po imieniu”.
Był współtwórcą Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, którego był także dyrektorem. W 2023 r. objął stanowisko kierownika Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów Oddział Muzeum Historii Polski w Warszawie. Stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego otrzymał rok temu po odwołaniu z tej funkcji prof. Krzysztofa Ruchniewicza przez minister Cienkowską.
Madaj jest autorem i współautorem publikacji poświęconych historii XX wieku: „Proboszcz getta” (2010), „Historia w przestrzeni publicznej” (2018), „Przed tobą ogień i woda: zagłada – decyzje – pomoc” (2024) oraz edukacyjnych gier planszowych m.in.: „Kolejka” (2011).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas