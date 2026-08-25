Śląscy prokuratorzy zajmujący się przestępczością zorganizowaną uznali materiał dowodowy w wątku dotyczącym Collegium Humanum za wystarczający, aby wystąpić o podjęcie procedury uchylenia immunitetu wobec posła Szymona Hołowni oraz eurodeputowanego Michała Koboski – przekazało TVN24. Projekty odpowiednich pism zostały przekazane do Prokuratury Krajowej.

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Prokuratura analizuje wnioski immunitetowe

Z doniesień stacji wynika ponadto, że w ramach tego samego postępowania katowiccy śledczy przygotowali analogiczne wnioski dotyczące trzech innych osób chronionych immunitetami.

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Rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego wskazała, że w toku śledztwa prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK wykonywane są kolejne czynności procesowe. Jak poinformowała, nie jest wykluczone przedstawienie zarzutów kolejnym osobom, w tym również podmiotom chronionym wymogiem wcześniejszego uzyskania zezwolenia właściwych organów.

Dwuetapowa praca nad dokumentami

Według ustaleń TVN24, pierwsze robocze projekty wniosków powstały jeszcze w lutym. Na polecenie prokuratora krajowego Dariusza Korneluka trafiły one do analizy w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Stacja podaje, że zmiana na stanowisku szefa katowickiego wydziału zamiejscowego – które objął prokurator Marek Wełna – skutkowała koniecznością dokonania dalszych poprawek i uzupełnień w treści pism. Poprawione dokumenty ponownie przesłano do centrali.

Wnioski mają podlec zaopiniowaniu przez zastępcę prokuratora generalnego Beatę Marczak oraz prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Decyzja o przyjęciu wniosków sprawi, że dokumenty zostaną skierowane do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który oficjalnie nadaje im bieg, przekazując pismo odpowiednio do Marszałka Sejmu lub Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Formalny proces przesłuchania i skonstruowania zarzutów będzie możliwy dopiero po rozstrzygnięciu głosowań w obu izbach.

Szymon Hołownia i Michał Kobosko w aferze Collegium Humanum

Wątek polityków Polski 2050 wiąże się z doniesieniami dotyczącymi ich potencjalnego wpisu na listę studentów psychologii w Collegium Humanum. Informatorzy cytowani pierwotnie przez tygodnik „Newsweek” twierdzili m.in., jakoby na uczelni wystawiono dyplom dla Szymona Hołowni bez jego udziału w zajęciach.

Michał Kobosko w oświadczeniach medialnych stanowczo zaprzeczał ustaleniom o negocjowaniu dyplomu, choć potwierdził, że w 2020 r. dostarczył dokumenty rekrutacyjne w imieniu własnym oraz Hołowni, z zamiarem podjęcia standardowych studiów przed kampanią prezydencką. Z kolei Szymon Hołownia publicznie deklarował, że nie brał udziału w wykładach, nie pisał prac, nie opłacał czesnego i nie podpisywał umów z uczelnią.

TVN24 zwraca także uwagę na działania służb. Centralne Biuro Antykorupcyjne miało w 2025 r. zabezpieczyć w urzędzie miejskim w Otwocku dokumentację zawierającą wzór podpisu Szymona Hołowni w celu przeprowadzenia ekspertyzy grafologicznej i weryfikacji dokumentów zebranych na uczelni.

Afera Collegium Humanum opiera się na zarzutach masowego procederu wydawania nienależnych dyplomów (głównie MBA), umożliwiających spełnienie wymogów formalnych do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i podmiotów komunalnych. Katowicki wydział Prokuratury Krajowej przedstawił dotąd zarzuty kilkudziesięciu osobom, w tym reprezentantom różnych środowisk politycznych i samorządowych.