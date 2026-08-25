„Wczoraj wieczorem Lillian pobiegła z naszych ramion w ramiona Jezusa” – napisali jej bliscy w pożegnalnym wpisie na Facebooku, opublikowanym na stronie „Love for Lillian”. Rodzina przekazała, że obrażenia mózgu były zbyt poważne, aby organizm dziewczynki mógł się z nimi uporać.

Reklama Reklama

„Wszyscy zrobili wszystko, co mogli, żeby ją przy nas zatrzymać. Jesteśmy zdruzgotani i szczerze mówiąc, nie wiemy, co dalej” – napisali bliscy.

19 sierpnia Departament Zdrowia Luizjany potwierdził, że u dziecka wykryto zakażenie Naegleria fowleri, określaną potocznie jako „ameba pożerająca mózg”. Wywoływana przez nią infekcja jest niezwykle rzadka, ale niemal zawsze kończy się śmiercią.

Naegleria fowleri. Jak dochodzi do zakażenia?

Naegleria fowleri występuje przede wszystkim w ciepłych wodach słodkich – jeziorach, rzekach, kanałach i stawach. Jeśli woda zawierająca amebę dostanie się do nosa, mikroorganizm może przedostać się do mózgu i wywołać pierwotne amebowe zapalenie opon mózgowych i mózgu.

Do zakażenia nie dochodzi przez wypicie skażonej wody. Naegleria fowleri nie przenosi się również z człowieka na człowieka. Ameba nie występuje także w wodzie morskiej ani w prawidłowo utrzymywanych i chlorowanych basenach.

Czytaj więcej Nauka Teksas: Ameba żywiąca się mózgiem w źródle wody dla miast Mieszkańcy ośmiu miast w Teksasie zostali ostrzeżeni w związku z wykryciem w źródle wody znajdującym się w południowo-wschodniej części stanu żywią...

Według dostępnych danych w latach 1937-2025 w USA odnotowano 180 potwierdzonych przypadków pierwotnego amebowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. Trzy z nich miały miejsce w Luizjanie.

Kondolencje dla rodziny dziewczynki

Śmierć Lillian poruszyła również przedstawicieli władz Luizjany. Kondolencje rodzinie złożyli w niedzielę gubernator Jeff Landry oraz prokurator generalna stanu Liz Murrill.

„Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci Lillian. Proszę, przyłączcie się do Sharon i do mnie w modlitwie za rodzinę Smartów i całą społeczność Ruston w tym trudnym czasie” – napisał gubernator.

W Luizjanie zmarło także pięć osób zakażonych bakterią

Śmierć ośmiolatki nastąpiła niedługo po serii zgonów związanych z innym rzadkim zagrożeniem występującym w wodzie. W Luizjanie pięć osób zmarło w wyniku zakażenia bakterią Vibrio vulnificus, określaną niekiedy jako „bakteria zjadająca mięso”.

Według Departamentu Zdrowia Luizjany w 2026 roku potwierdzono w stanie dziewięć przypadków zakażenia Vibrio vulnificus. Wszystkie osoby wymagały hospitalizacji po kontakcie z wodą morską.

Czytaj więcej Społeczeństwo Wzrost liczby zakażeń mięsożerną bakterią. Jaki jest powód? Jak informuje stacja CNN, na Florydzie rośnie liczba przypadków zakażenia mięsożerną bakterią Vibrio vulnificus. Wzrost zachorowań wiąże się z prze...

Bakteria może wywołać martwicze zapalenie powięzi – ciężką infekcję prowadzącą do niszczenia tkanek, rozległych blizn, konieczności amputacji, a w najcięższych przypadkach także do śmierci.

Na zakażenie może zachorować każdy, jednak szczególnie narażone są osoby z niektórymi chorobami przewlekłymi, m.in. schorzeniami wątroby, nowotworami, cukrzycą czy HIV. Bakterią można zarazić się także po spożyciu surowych lub niedogotowanych owoców morza, zwłaszcza ostryg.

Vibrio vulnificus najczęściej występuje w wodzie w okresie od maja do października. Najwięcej zakażeń notuje się w stanach położonych nad Zatoką Meksykańską.