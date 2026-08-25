Naegleria fowleri
„Wczoraj wieczorem Lillian pobiegła z naszych ramion w ramiona Jezusa” – napisali jej bliscy w pożegnalnym wpisie na Facebooku, opublikowanym na stronie „Love for Lillian”. Rodzina przekazała, że obrażenia mózgu były zbyt poważne, aby organizm dziewczynki mógł się z nimi uporać.
„Wszyscy zrobili wszystko, co mogli, żeby ją przy nas zatrzymać. Jesteśmy zdruzgotani i szczerze mówiąc, nie wiemy, co dalej” – napisali bliscy.
19 sierpnia Departament Zdrowia Luizjany potwierdził, że u dziecka wykryto zakażenie Naegleria fowleri, określaną potocznie jako „ameba pożerająca mózg”. Wywoływana przez nią infekcja jest niezwykle rzadka, ale niemal zawsze kończy się śmiercią.
Naegleria fowleri występuje przede wszystkim w ciepłych wodach słodkich – jeziorach, rzekach, kanałach i stawach. Jeśli woda zawierająca amebę dostanie się do nosa, mikroorganizm może przedostać się do mózgu i wywołać pierwotne amebowe zapalenie opon mózgowych i mózgu.
Do zakażenia nie dochodzi przez wypicie skażonej wody. Naegleria fowleri nie przenosi się również z człowieka na człowieka. Ameba nie występuje także w wodzie morskiej ani w prawidłowo utrzymywanych i chlorowanych basenach.
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Według dostępnych danych w latach 1937-2025 w USA odnotowano 180 potwierdzonych przypadków pierwotnego amebowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. Trzy z nich miały miejsce w Luizjanie.
Śmierć Lillian poruszyła również przedstawicieli władz Luizjany. Kondolencje rodzinie złożyli w niedzielę gubernator Jeff Landry oraz prokurator generalna stanu Liz Murrill.
„Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci Lillian. Proszę, przyłączcie się do Sharon i do mnie w modlitwie za rodzinę Smartów i całą społeczność Ruston w tym trudnym czasie” – napisał gubernator.
Śmierć ośmiolatki nastąpiła niedługo po serii zgonów związanych z innym rzadkim zagrożeniem występującym w wodzie. W Luizjanie pięć osób zmarło w wyniku zakażenia bakterią Vibrio vulnificus, określaną niekiedy jako „bakteria zjadająca mięso”.
Według Departamentu Zdrowia Luizjany w 2026 roku potwierdzono w stanie dziewięć przypadków zakażenia Vibrio vulnificus. Wszystkie osoby wymagały hospitalizacji po kontakcie z wodą morską.
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Bakteria może wywołać martwicze zapalenie powięzi – ciężką infekcję prowadzącą do niszczenia tkanek, rozległych blizn, konieczności amputacji, a w najcięższych przypadkach także do śmierci.
Na zakażenie może zachorować każdy, jednak szczególnie narażone są osoby z niektórymi chorobami przewlekłymi, m.in. schorzeniami wątroby, nowotworami, cukrzycą czy HIV. Bakterią można zarazić się także po spożyciu surowych lub niedogotowanych owoców morza, zwłaszcza ostryg.
Vibrio vulnificus najczęściej występuje w wodzie w okresie od maja do października. Najwięcej zakażeń notuje się w stanach położonych nad Zatoką Meksykańską.
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