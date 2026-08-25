Pozycja prezydenta może okazać się jednym z istotnych czynników wpływających na wynik głosowania. Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że gdy gospodarz Białego Domu cieszy się niskim poparciem, jego partia często traci mandaty podczas wyborów połówkowych – przypomina amerykański „Newsweek". Demokraci chcą wykorzystać tę zależność, przedstawiając listopadowe głosowanie jako ocenę rządów Trumpa. Liczą, że pozwoli im to odzyskać kontrolę nad Izbą Reprezentantów, a być może także nad Senatem.

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Gospodarka i wojna z Iranem obciążają Trumpa

Na ocenę prezydentury Trumpa szczególnie mocno wpływają kwestie gospodarcze oraz polityka zagraniczna. W kampanii wyborczej w 2024 roku Trump dużo mówił o rosnących kosztach życia i obiecywał ich obniżenie. Hasła te pomogły mu w powrocie do Białego Domu.

Sytuacja gospodarcza pozostaje jednak dla administracji problemem. Badania opinii publicznej wskazują, że wielu Amerykanów negatywnie ocenia działania prezydenta w tej dziedzinie, a inflacja wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

Dodatkowym obciążeniem stała się wojna z Iranem. Konflikt doprowadził do gwałtownego wzrostu cen paliw w USA, co również odbija się na ocenie prezydenta.

Notowania Trumpa gorsze niż podczas pierwszej kadencji

Obecne wyniki sondaży wypadają dla Trumpa mniej korzystnie niż w porównywalnym okresie jego pierwszej prezydentury. Z danych agregatora RealClearPolitics wynika, że 25 sierpnia jego średnie poparcie wynosiło 39,5 proc., podczas gdy 57,2 proc. badanych deklarowało negatywną ocenę jego pracy.

Sześć lat wcześniej sytuacja wyglądała lepiej. 23 sierpnia 2018 roku Trump miał średnio 43,5 proc. poparcia i 52,6 proc. dezaprobaty.

Obecne notowania Trumpa są także słabsze niż wyniki Joe Bidena w podobnym momencie jego kadencji. 23 sierpnia 2022 roku Biden uzyskiwał w agregatorze RCP 41,3 proc. pozytywnych ocen, przy 55,5 proc. ocen negatywnych.

Na podobną sytuację zwrócił uwagę Nate Silver - amerykański statystyk, analityk polityczny, autor, hazardzista sportowy i pokerzysta, który analizuje baseball, koszykówkę, futbol amerykański i wybory. Według jego wyliczeń poparcie netto dla Trumpa nieco wzrosło w stosunku do najniższego odnotowanego poziomu, czyli -20,6 pkt. Nadal jednak pozostaje mocno ujemne i wynosi -19,5 pkt.

Trump o „operacji demoralizacyjnej”

Trump odniósł się do wyników badań opinii publicznej we wpisie opublikowanym w poniedziałek na platformie Truth Social.

Oskarżył „radykalnych lewicowych Demokratów” o to, że „wariują z fałszywymi sondażami”.

„Publikują je na niespotykaną dotąd skalę” – napisał prezydent. Jego zdaniem są to tzw. „operacje demoralizacyjne”, których celem jest zniechęcenie Republikanów do udziału w wyborach.

Trump przekonywał również, że „prawdziwe” sondaże są dla jego administracji „wspaniałe”, a „duch w naszym kraju nigdy nie był lepszy”.