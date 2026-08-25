Koniec sezonu wakacyjnego nie przynosi dobrych wiadomości w zasadzie dla żadnej partii politycznej, może poza jedną. Do takiego stwierdzenia przywodzi najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzony w dniach 21-22 sierpnia. W porównaniu do poprzedniego badania z końca lipca ugrupowaniem , które osiągnęło największe zyski jest Razem. Notowania pozostałych partii zmieniają się mniej.

W niedawno opublikowanym sondażu CBOS Razem ma podobny wynik – 4,4 proc., co pokazuje, że lato było dla partii Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy udane. – Ta partia realnie działa w dużych miastach – widać to w Poznaniu, gdzie Razem bardzo krytycznie odnosi się do władz miasta, widać też w Krakowie, gdzie ma widoczną kandydatkę w wyborach prezydenckich. Razem przyciąga młodych, tak jak Konfederacja po prawej stronie. Natomiast przy tym poziomie poparcia trzeba pamiętać o błędzie statystycznym – procentowo wzrost jest duży, ale w punktach mieści się blisko granicy błędu – mówi nam o badaniu IBRiS prof. Szymon Ossowski.