Według umowy z biskupem Kopenhagi posłowie będą mogli zadzwonić pod wskazany numer, a następnie umówić się z księdzem na spotkanie w dowolnym miejscu. Rozmowy mają pomóc politykom w „sprawach prywatnych i egzystencjalnych”. Natomiast duchowny, jak ustalono, nie będzie mieć własnego biura w parlamencie, ma działać w ramach normalnej posługi.

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Duńscy parlamentarzyści dostaną duchownego „na telefon”

Początkowo zakładano, że ksiądz zostanie oddelegowany do pracy w parlamencie, jednak politycy ostatecznie nie doszli do porozumienia, część posłów sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu.

W Danii sfera publiczna jest świecka, posługa duchownego w parlamencie wywołała debatę. Jak argumentowała pomysłodawczyni i członkini Folketingu, a obecnie socjaldemokratyczna minister ds. zdrowia i wyznań Ida Auken, politycy mogą mieć „szczególną potrzebę rozmowy z księdzem na temat żalu i przebaczenia”.

Decyzja Folketingu wywołała spór w świeckiej Danii

Polityczka została skrytykowana przez swoich partyjnych kolegów za opublikowanie entuzjastycznego filmu, na którym decyzję prezydium nazwała „zwycięstwem”. Niektórzy działacze w ramach sprzeciwu opuścili ugrupowanie, podkreślając, że to nie rady parafialne przyczyniły się do demokracji, a związki zawodowe.

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Do duńskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (zwanego również Kościołem Danii lub Duńskim Kościołem Narodowym) zapisanych jest ok. 70 proc. społeczeństwa, ale Duńczycy rzadko uczęszczają na nabożeństwa.