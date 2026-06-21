Dziś pokusa zdobywania popularności poprzez podsycanie polaryzacji wydaje się większa niż kiedykolwiek wcześniej, a godność człowieka nadal jest naruszana. Dlatego potrzebujemy kultury, życia wewnętrznego i dobrej, wolnej edukacji; potrzebujemy transcendencji – te słowa wypowiedział papież Leon podczas inauguracji słynnej już pielgrzymki do Hiszpanii. Słynnej, ponieważ wiele rzeczy wydarzyło się po raz pierwszy. Po raz pierwszy z udziałem papieża zainaugurowano 172-metrową wieżę Jezusa Chrystusa w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia, co sprawia, że dzieło Gaudiego stało się – kolejny rekord – najwyższym kościołem na świecie. W dodatku uroczysta msza święta została odprawiona w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego. Leon był też pierwszym papieżem, który przemawiał w Kortezach, co spotkało się jednak ze sprzeciwem posłów lewicy, którzy zbojkotowali jego wystąpienie.