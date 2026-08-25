Zełenski był pytany czy w przypadku ataku na Estonię, Ukraina wysłałaby państwu bałtyckiemu swoje wojska z odsieczą.

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Wołodymyr Zełenski o obronie Estonii: Jest ponad 30 państw NATO, które by jej chroniły

- Jeśli chodzi o naszą armię, Ukraina nie jest w NATO, Estonia jest w NATO. Jeśli wierzy się w siłę NATO, gdyby, Boże uchowaj, pojawiło się zagrożenie dla Estonii, jest ponad 30 państw, które, według mnie, jednocześnie chroniłyby każdego kraju, który jest sojusznikiem z NATO – odparł prezydent Ukrainy.

Jednocześnie Zełenski przekonywał, że Sojusz skorzystałby na tym, gdyby Ukraina weszła w jego skład. - Jeśli Ukraina będzie w NATO, będzie to korzystne dla wszystkich krajów, które już są w NATO – stwierdził dodając, że ryzyko ataku Rosji na jakikolwiek kraj Sojuszu byłoby mniejsze, gdyż „w NATO byłby kraj z silną armią”. - A dla Rosji to groźne – dodał.

Wołodymyr Zełenski: Otrzymaliśmy trochę pocisków Patriot. Nie powiem od kogo

Na tej samej konferencji Zełenski ujawnił, że w trakcie szczytu Koalicji Chętnych w Kijowie jedno z państw zadeklarowało, że przekaże Ukrainie pewną liczbę pocisków do zestawów Patriot.

- Nie powiem od którego państwa, ale otrzymaliśmy potwierdzenie (w sprawie) przekazania kilku zestawów systemu obrony powietrznej Crotale i pocisków do nich. Otrzymaliśmy też pociski AIM (chodzi o pociski powietrze-powietrze). To bardzo ważne pociski dla nas, wykorzystujemy je do strącania wrogich pocisków. I, aby być uczciwym, nie powiem (od którego państwa) otrzymaliśmy trochę więcej pocisków Patriot. Ile – nie mogę powiedzieć, ale trochę. Potrzebujemy więcej – powiedział Zełenski.

System Patriot Foto: Infografika PAP

Prezydent Ukrainy mówił też w czasie szczytu padły deklaracje dotyczące pakietów wsparcia dla niektórych obwodów Ukrainy. Jak dodał chodzi o „kierunek mikołajowski” wspierany przez Belgię i Danię i obwód żytomierski wspierany przez Estonię.

- Szwecja podarowała nam poważny pakiet finansowy na produkcję ukraińskich dronów. Dziękuję za to – zaznaczył.

23 i 24 sierpnia, przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy w Kijowie miał miejsce szczyt koalicji chętnych. Kluczowymi tematami poruszanymi w jego trakcie była m.in. kwestia dostarczenia Ukrainie pocisków przechwytujących do zestawów Patriot przed zimą.

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