Donald Trump
Zaledwie 33 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia jego działalność w Białym Domu, podczas gdy 64 proc. wyraża dezaprobatę. Jednocześnie zdecydowana większość ankietowanych uważa, że zaangażowanie USA w wojnę z Iranem potrwa jeszcze długo.
W porównaniu z poprzednim badaniem, opublikowanym na początku sierpnia, poparcie dla Trumpa zmniejszyło się o 2 punkty procentowe – z 35 do 33 proc. To najgorszy wynik prezydenta w obecnej kadencji i jednocześnie poziom, który odpowiada najniższemu wynikowi odnotowanemu podczas jego pierwszej kadencji, w grudniu 2017 roku.
Spadek popularności Trumpa następuje po rozpoczęciu przez USA działań wojskowych przeciwko Iranowi, prowadzonych wspólnie z Izraelem. Konflikt dotkliwie odbił się na światowym handlu ropą, ponieważ działania w rejonie cieśniny Ormuz zakłóciły przepływ znacznej części globalnych dostaw surowca. Wzrost cen paliw stał się dodatkowym obciążeniem dla amerykańskich gospodarstw domowych i może mieć znaczenie polityczne przed listopadowymi wyborami do Kongresu.
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Trump podczas kampanii wyborczej obiecywał ograniczenie inflacji i unikanie długotrwałych konfliktów zbrojnych. Początkowo przekonywał, że wojna z Iranem potrwa najwyżej kilka tygodni. Argumentował również, że działania militarne są konieczne, aby uniemożliwić Teheranowi zdobycie broni jądrowej.
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Tymczasem Iran nadal stawia opór, a sytuacja wokół cieśniny Ormuz pozostaje napięta. Mimo osłabienia intensywności walk handel ropą przez ten strategiczny szlak pozostaje w dużej mierze ograniczony.
Aż 80 proc. uczestników badania uważa, że udział Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem będzie trwał przez dłuższy czas. Taką opinię wyraża 87 proc. wyborców Demokratów i 71 proc. Republikanów. Tylko 16 proc. respondentów przewiduje zakończenie konfliktu w ciągu kilku tygodni.
Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono online na ogólnokrajowej próbie 1166 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosi 3 punkty procentowe.
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