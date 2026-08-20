Panel „Walka o wodę – między regulacjami a rzeczywistością” poświęcony zostanie wyzwaniom wdrażania polityki wodnej. Dyskusja obejmie praktyczne konsekwencje wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy powodziowej oraz Nature Restoration Law, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce.

Ważnym tematem będą bariery administracyjne, prawne i finansowe oraz potrzeba lepszej koordynacji działań pomiędzy administracją rządową, samorządami regionalnymi i gminnymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną. Eksperci omówią skuteczne działania przeciwpowodziowe i ograniczające skutki suszy, rozwój retencji oraz wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie, takich jak renaturyzacja rzek, odtwarzanie mokradeł i terenów zalewowych. Dyskusja dotyczyć będzie także społecznego wymiaru polityki wodnej – udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji, budowania akceptacji dla inwestycji oraz rozwijania współodpowiedzialności za ochronę zasobów wodnych.

Celem panelu będzie wskazanie praktycznych sposobów łączenia bezpieczeństwa wodnego, ochrony przyrody i potrzeb lokalnych społeczności. Moderatorem panelu będzie Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, a udział w nim zapowiedzieli: Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Michał Miazga, prezes Regionalnego Centrum Ekologicznego REC Polska, profesor Janusz Zaleski z Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, oraz Maciej Humiczewski, wicedyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. gospodarowania wodą. Partnerem panelu jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r. www.forum-ekonomiczne.pl