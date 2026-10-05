Materiał przygotowany przez firmę Northgate Logistics

Buduj biznes z najskuteczniejszą spedycją!

Rynek TSL od lat należy do najbardziej konkurencyjnych sektorów polskiej gospodarki. W takich warunkach własny biznes można budować samodzielnie albo skorzystać z doświadczenia firmy, która zna branżę od podszewki. Na tym założeniu opiera się System Partnerski Northgate Logistics.

Firma działa na rynku od 14 lat i każdego roku obsługuje około 4,5 tys. klientów w Polsce i Europie. Posiada własne oddziały oraz rozwijającą się sieć placówek partnerskich. Doświadczenie i wypracowane standardy zostały docenione licznymi wyróżnieniami branżowymi, m.in. tytułami Lidera Logistyki i Spedytora Roku oraz miejscami na podium w badaniu Operator Logistyczny Roku.

Własna placówka, sprawdzone zaplecze

Idea Systemu Partnerskiego jest prosta: partner prowadzi własną placówkę i rozwija biznes, a jednocześnie korzysta z zaplecza organizacyjnego, technologicznego i merytorycznego Northgate Logistics.

Współpraca obejmuje m.in. dostęp do marki i know-how, szkolenia, wsparcie operacyjne, narzędzia IT, giełdy transportowe oraz pomoc w obsłudze rozliczeń, procesów reklamacyjnych i kadrowych. Partner otrzymuje również wsparcie marketingowe.

Istotnym elementem systemu jest Northbook – cyfrowy podręcznik operacyjny zawierający procedury, standardy i instrukcje ułatwiające codzienne zarządzanie placówką.

Inwestycja w rozwój

Wejście do Systemu Partnerskiego nie wiąże się z opłatą licencyjną. Kapitał partnera przeznaczany jest przede wszystkim na rozwój placówki, zatrudnienie pracowników i budowę zespołu. Wśród podstawowych kosztów znajdują się wynagrodzenia, wynajem biura, sprzęt komputerowy oraz bieżące koszty działalności.

Model skierowany jest do osób przedsiębiorczych, gotowych aktywnie rozwijać zespół, pozyskiwać klientów i budować własny biznes ze wsparciem Northgate Logistics.

Myślisz o własnym biznesie w branży TSL? Skontaktuj się z nami!

Bartosz Bielas – Chief Logistics Officer

+48 882 958 497

bartosz.b@northgatelogistics.pl

Materiał przygotowany przez firmę Northgate Logistics