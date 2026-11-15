Materiał przygotowany przez firmę Cavatina

Anna Łagowska-Cioch, wiceprezes Resi Capital by Cavatina

Apartament w prestiżowej lokalizacji pozostaje aktywem rzadkim i odpornym na wahania cyklu. Obok lokalizacji i jakości wykończenia coraz częściej liczy się możliwość odpoczynku, ruchu i spotkań bez wychodzenia z budynku. Dla osób, których głównym deficytem jest kalendarz, każda godzina odzyskana z dojazdów ma niemal wymiar finansowy.

Warszawa. Miasto u stóp

Ideę tę ucieleśniają inwestycje premium, które wychodzą poza ramy tego, co dotąd oferował rynek. Przykładem jest Liberty Tower, wysokościowiec Resi Capital by Cavatina przy ul. Grzybowskiej, pierwszy od czasów Cosmopolitan i Złotej 44 premium budynek mieszkalny tej klasy w centrum stolicy. O skali zainteresowania świadczy sprzedaż: w pół roku od startu klienci podpisali umowy na ponad 250 mln zł, a najwyższe lokale osiągają ponad 85 tys. zł za metr kwadratowy.

Liberty Tower by Cavatina daje mieszkańcom panoramę Warszawy z wysokości, jakiej trudno szukać w innych budynkach mieszkalnych. Szczególną rolę odgrywa tu strefa well-being o powierzchni ok. 500 m²: spa z trzema rodzajami saun i jacuzzi, siłownia, gabinet masażu, sala kinowa, klub cygarowy i prywatny ogród. Wnętrza spa dzielą kurtyny wodne zamiast ścian, a na tarasie rzeźba wyrasta z lustra wody.

Wrocław. Sztuka jako dusza adresu

Jednym z najsubtelniejszych nośników wartości w inwestycjach premium jest dziś sztuka. Nadaje budynkowi prestiż, którego nie da się kupić gotowego, i robi to cicho, w duchu skromnej elegancji. Architekci wnętrz mówią, że dom ma szkielet, a duszę nadają mu unikatowe obiekty, które w przestrzeni wspólnej tworzą tożsamość dzieloną przez mieszkańców.

Widać to w innym budynku – Quorum Tower we Wrocławiu, gdzie standard znany dotąd z luksusowych hoteli typu sport, spa & leisure trafia do budynku mieszkalnego. To 137-metrowa wieża nad Odrą, w sąsiedztwie Starego Miasta. Cavatina na własny koszt stworzyła wokół niej zielone bulwary i zrewitalizowała parki.

Mieszkańcy będą korzystać z rozbudowanej oferty well-being oraz licznych przestrzeni do spotkań i pracy. Inwestycję wyróżnia to, czego nie ma żadna inna w Polsce: pełnowymiarowe korty do padla z widokiem na Odrę i przestronna strefa Hyrox. Na ponad 800 m² znajdują się dwa jacuzzi, tężnia solankowa, trzy rodzaje saun, sale jogi, siłownia i kameralne kino.

We wszystkich tych wnętrzach dzieła artystów nie są dodatkiem, lecz wątkiem przewodnim. Kupujący takie mieszkania postępują jak koneserzy rynku: szukają adresu, w którym kontakt ze sztuką jest częścią codziennego rytmu, a nie wizytą w galerii.

Czas jako waluta

Rzadki produkt na rynku nieruchomości, jakim są luksusowe wieże mieszkalne, pokazuje, że o wartości decyduje dziś nie tylko lokalizacja, lecz także komfort życia i unikatowy charakter. W świecie, w którym zamożność mierzy się dostępem do czasu, taka inwestycja staje się aktywem szczególnego rodzaju.

Materiał przygotowany przez firmę Cavatina