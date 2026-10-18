Materiał przygotowany przez Warszawską Kolej Dojazdową

Największą zakończoną inwestycją infrastrukturalną ostatnich lat była rozbudowa linii WKD pomiędzy Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim. W 2023 r. oddano do eksploatacji drugi tor na 7,5-kilometrowym odcinku Podkowa Leśna Główna–Grodzisk Mazowiecki Radońska, jednocześnie kompleksowo przebudowując istniejącą infrastrukturę. Wartość projektu wyniosła blisko 155 mln zł, z czego 74,5 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków UE. Inwestycja usunęła jedno z najważniejszych ograniczeń przepustowości linii.

WKD konsekwentnie podnosi również standard obsługi pasażerów. W 2024 r. przebudowano przystanek Reguły, a kolejnym zadaniem jest modernizacja Warszawy Rakowa. Projekt obejmuje m.in. nowe perony, przejście przez tory oraz rozwiązania zwiększające dostępność. Wartość przedsięwzięcia przekracza 11 mln zł, a jego zakończenie planowane jest w 2027 r.

W 2026 r. zakończono modernizację nawierzchni kolejowej pomiędzy Warszawą Rakowem a Podkową Leśną Główną. Na blisko 19-kilometrowej dwutorowej linii wymieniono szyny, wykonano tor bezstykowy oraz wymieniono 15 rozjazdów. Projekt, wsparty kwotą blisko 34 mln zł z KPO, poprawił bezpieczeństwo, niezawodność infrastruktury i komfort jazdy.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem była przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Podkowa Leśna Główna–Warszawa Śródmieście WKD. Nowoczesnymi urządzeniami objęto blisko 25 kilometrów dwutorowej linii, cztery posterunki ruchu i 16 przejazdów kolejowo-drogowych. Uruchomiono dwukierunkową, trzystawną samoczynną blokadę liniową, a nowy posterunek Warszawa Reduta Ordona zwiększył elastyczność prowadzenia ruchu. Projekt otrzymał ponad 34 mln zł wsparcia z KPO.

Modernizacja infrastruktury WKD jest procesem obejmującym cały układ techniczny kolei. Nowe tory, rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem tworzą spójny system, który pozwala zwiększać bezpieczeństwo, poprawiać niezawodność oraz lepiej wykorzystywać możliwości naszej linii. Te inwestycje budują techniczne podstawy dalszego rozwoju WKD na wiele kolejnych lat – mówi Piotr Madej, członek zarządu, dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych WKD.

Piotr Madej, członek zarządu, dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych WKD

Program inwestycyjny obejmuje także zaplecze i tabor. Spółka zakupiła za ponad 14 mln zł pociąg sieciowy PRM-400 oraz dwudrogowy pojazd manewrowy CRAB. W 2026 r. rozpoczęto ponadto naprawy P5 wraz z modyfikacją wszystkich 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97. Kontrakt o wartości blisko 309,83 mln zł ma zostać zrealizowany do lutego 2029 r.

Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę i tabor, ale przede wszystkim w jakość codziennych podróży. Większa niezawodność, komfort i możliwość dalszego rozwijania oferty przewozowej mają bezpośrednie znaczenie dla pasażerów. Chcemy, aby WKD pozostawała atrakcyjnym i przewidywalnym środkiem transportu dla mieszkańców zachodniej części aglomeracji warszawskiej – podkreśla Jarosław Dąbrowski, członek zarządu, dyrektor ds. handlowych WKD.

Jarosław Dąbrowski, członek zarządu, dyrektor ds. handlowych WKD

Skala realizowanych przedsięwzięć pokazuje, że rozwój WKD nie opiera się na pojedynczych modernizacjach, lecz na konsekwentnym odnawianiu całego systemu – od torów i urządzeń sterowania, przez przystanki i zaplecze techniczne, po pociągi. To inwestycje przygotowujące kolej na kolejne dekady funkcjonowania.

Materiał przygotowany przez Warszawską Kolej Dojazdową