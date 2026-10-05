Materiał przygotowany przez firmę Mydlarnia u Franciszka
Ewelina Kyzioł, CEO i właścicielka marki
FFranczyza Mydlarni u Franciszka pozwala zacząć w zupełnie innym miejscu. Nie od pustej kartki, ale od doświadczenia marki rozwijanej od 25 lat.
Historia Mydlarni u Franciszka zaczęła się od pierwszego sklepu w Katowicach. Później pojawiły się kolejne lokalizacje, a koncept rozwijał się w miastach w całej Polsce.
Przez ponad dwie dekady obserwowaliśmy, jak zmienia się rynek i potrzeby klientów. Razem z nimi rozwijała się Mydlarnia u Franciszka. Od prowansalskich wnętrz po współczesny, elegancki koncept, w którym najważniejsze pozostają kosmetyki, zapach, sensoryczność i doświadczenie klienta.
Franczyzę traktujemy przede wszystkim jako partnerską współpracę. Franczyzobiorca może korzystać z wiedzy i doświadczenia zespołu zarówno podczas przygotowywania inwestycji, jak i później, kiedy sklep już działa. Pomagamy przejść przez kolejne etapy budowania punktu, dzielimy się know-how i doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia własnych oraz franczyzowych lokalizacji. To szczególnie istotne dla osób, które po raz pierwszy decydują się na własną działalność.
Zależy nam na długoterminowej współpracy i lokalizacjach, które rzeczywiście stają się częścią swoich miast. Franczyzobiorca prowadzi własną działalność, pracuje na jej rozwój i buduje relacje ze swoimi klientami, jednocześnie korzystając z rozpoznawalności oraz zaplecza całej sieci.
Siłą franczyzy Mydlarni u Franciszka jest własna marka. Lorient to nasza polska marka kosmetyczna, a produkty powstają we własnej manufakturze. Produkcja, magazyn centralny i obsługa zamówień znajdują się w jednym miejscu, dzięki czemu mamy bezpośredni wpływ na cały proces – od powstania kosmetyku po jego dostarczenie do sklepu.
Dla franczyzobiorcy oznacza to przede wszystkim sprawną i przewidywalną codzienną pracę. Zamówienia składane są przez prosty, intuicyjny system, a wysyłki realizujemy w ciągu jednego dnia.
Portfolio obejmuje około 250 kosmetyków i akcesoriów, pozwalając odpowiadać na wiele potrzeb klientów – od pielęgnacji twarzy, ciała i włosów po kąpiel, domowe rytuały i kategorię prezentową.
Około 90% naszych partnerów biznesowych stanowią kobiety. Nie jest to przypadek. Mydlarnia przyciąga osoby, które dobrze czują świat pielęgnacji, zapachu, estetyki i bezpośredniej pracy z klientem. Często decyzja o otwarciu własnego punktu pojawia się w momencie zawodowej zmiany. Po latach pracy w korporacji, po urlopie macierzyńskim, w momencie poszukiwania większej niezależności.
Franczyza może być sposobem na taką zmianę bez konieczności tworzenia całej koncepcji od podstaw.
Pierwszy krok jest prosty: skontaktuj się z nami i opowiedz kilka zdań o sobie, swoim mieście i pomyśle na własny biznes.
Optymalny lokal dla Mydlarni to przestrzeń około 20–40 m², położona w miejscu z ruchem pieszym – w centrum miasta lub galerii handlowej.
Jeżeli od pewnego czasu chodzi Ci po głowie myśl: „chcę wreszcie zrobić coś swojego”, nie musisz od razu znać wszystkich odpowiedzi. Zacznij od rozmowy.
Otwórz Mydlarnię u Franciszka w swoim mieście i zbuduj własny biznes na doświadczeniu marki, która rozwija go od ponad dwóch dekad.
Poznaj naszą franczyzę:
Materiał przygotowany przez firmę Mydlarnia u Franciszka
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