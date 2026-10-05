Materiał przygotowany przez firmę Mydlarnia u Franciszka

Ewelina Kyzioł, CEO i właścicielka marki Foto: Mat. pras.

FFranczyza Mydlarni u Franciszka pozwala zacząć w zupełnie innym miejscu. Nie od pustej kartki, ale od doświadczenia marki rozwijanej od 25 lat.

25 lat doświadczenia, z którego możesz korzystać

Historia Mydlarni u Franciszka zaczęła się od pierwszego sklepu w Katowicach. Później pojawiły się kolejne lokalizacje, a koncept rozwijał się w miastach w całej Polsce.

Przez ponad dwie dekady obserwowaliśmy, jak zmienia się rynek i potrzeby klientów. Razem z nimi rozwijała się Mydlarnia u Franciszka. Od prowansalskich wnętrz po współczesny, elegancki koncept, w którym najważniejsze pozostają kosmetyki, zapach, sensoryczność i doświadczenie klienta.

Własny biznes z partnerem po swojej stronie

Franczyzę traktujemy przede wszystkim jako partnerską współpracę. Franczyzobiorca może korzystać z wiedzy i doświadczenia zespołu zarówno podczas przygotowywania inwestycji, jak i później, kiedy sklep już działa. Pomagamy przejść przez kolejne etapy budowania punktu, dzielimy się know-how i doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia własnych oraz franczyzowych lokalizacji. To szczególnie istotne dla osób, które po raz pierwszy decydują się na własną działalność.

Nie pobieramy prowizji od obrotu franczyzobiorcy

Zależy nam na długoterminowej współpracy i lokalizacjach, które rzeczywiście stają się częścią swoich miast. Franczyzobiorca prowadzi własną działalność, pracuje na jej rozwój i buduje relacje ze swoimi klientami, jednocześnie korzystając z rozpoznawalności oraz zaplecza całej sieci.

Za sklepem stoi producent

Siłą franczyzy Mydlarni u Franciszka jest własna marka. Lorient to nasza polska marka kosmetyczna, a produkty powstają we własnej manufakturze. Produkcja, magazyn centralny i obsługa zamówień znajdują się w jednym miejscu, dzięki czemu mamy bezpośredni wpływ na cały proces – od powstania kosmetyku po jego dostarczenie do sklepu.

Dla franczyzobiorcy oznacza to przede wszystkim sprawną i przewidywalną codzienną pracę. Zamówienia składane są przez prosty, intuicyjny system, a wysyłki realizujemy w ciągu jednego dnia.

Portfolio obejmuje około 250 kosmetyków i akcesoriów, pozwalając odpowiadać na wiele potrzeb klientów – od pielęgnacji twarzy, ciała i włosów po kąpiel, domowe rytuały i kategorię prezentową.

Biznes szczególnie bliski kobietom

Około 90% naszych partnerów biznesowych stanowią kobiety. Nie jest to przypadek. Mydlarnia przyciąga osoby, które dobrze czują świat pielęgnacji, zapachu, estetyki i bezpośredniej pracy z klientem. Często decyzja o otwarciu własnego punktu pojawia się w momencie zawodowej zmiany. Po latach pracy w korporacji, po urlopie macierzyńskim, w momencie poszukiwania większej niezależności.

Franczyza może być sposobem na taką zmianę bez konieczności tworzenia całej koncepcji od podstaw.

Jak zacząć?

Pierwszy krok jest prosty: skontaktuj się z nami i opowiedz kilka zdań o sobie, swoim mieście i pomyśle na własny biznes.

Optymalny lokal dla Mydlarni to przestrzeń około 20–40 m², położona w miejscu z ruchem pieszym – w centrum miasta lub galerii handlowej.

Jeżeli od pewnego czasu chodzi Ci po głowie myśl: „chcę wreszcie zrobić coś swojego”, nie musisz od razu znać wszystkich odpowiedzi. Zacznij od rozmowy.

Otwórz Mydlarnię u Franciszka w swoim mieście i zbuduj własny biznes na doświadczeniu marki, która rozwija go od ponad dwóch dekad.

Poznaj naszą franczyzę:

Materiał przygotowany przez firmę Mydlarnia u Franciszka