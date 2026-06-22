MATERIAŁ W RAMACH PROJEKTU PERSPEKTYWY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Niezależność, możliwość realizacji własnych pomysłów i wyższe zarobki. Według dotychczasowych badań te czynniki powodują, że chcemy założyć własny biznes. Czy ta hierarchia jest aktualna?

Tak, to nadal bardzo ważne czynniki motywujące do założenia własnego biznesu. Jednak coraz większego znaczenia nabiera bezpieczeństwo prowadzenia działalności, które w przypadku Żabki bardzo mocno podnosi atrakcyjność franczyzy. Dla przedsiębiorców, decydujących się na prowadzenie sklepu w naszym modelu ważna jest stabilność połączona z realnym wsparciem i partnerskim modelem współpracy. W Żabce jesteśmy w stanie to zapewnić, zarówno dzięki silnej i rozpoznawalnej marce, jak i zaawansowanemu zapleczu technologicznemu wspierającemu franczyzobiorców w codziennym prowadzeniu biznesu. To ogranicza ryzyko operacyjne oraz pozwala szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku.

Ale z drugiej strony badani mają obawy zawiązane z prowadzeniem biznesu. To ryzyko finansowe i brak kapitału.

Z tego powodu w Żabce od lat konsekwentnie upraszczamy wejście do franczyzy i ograniczamy bariery finansowe praktycznie do minimum. Franczyzobiorca inwestuje około 5 tys. zł, a otrzymuje w pełni wyposażony oraz zatowarowany sklep, system logistyczny i pełne wsparcie operacyjne i marketingowe. Dzięki temu przedsiębiorca może od początku skupić się na prowadzeniu i rozwijaniu biznesu, zamiast zajmować się samodzielnym organizowaniem wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem sklepu.

Równie ważne jak ograniczenie bariery wejścia jest dla nas budowanie poczucia bezpieczeństwa w codziennym prowadzeniu działalności. Już na starcie współpracy franczyzobiorcy przechodzą kompleksowe szkolenia, a później mogą liczyć na codzienne wsparcie: od narzędzi cyfrowych, przez opiekę menadżerów ds. sprzedaży, po marketing i programy wspierające rozwój ich kompetencji menadżerskich. Każdy z nich ma dostęp do programu Akademii Przedsiębiorczości, realizowanej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, który rozwija kompetencje z zakresu zarządzania, finansów czy budowania zespołu. Uzupełnieniem tego jest bieżące wsparcie partnerów ds. sprzedaży, trenerów oraz praktyczne programy wdrożeniowe.

Dodatkowo każdy franczyzobiorca objęty jest grupowym ubezpieczeniem „Polisa na biznes” przygotowanym we współpracy z TUW PZUW, które zwiększa stabilność i przewidywalność prowadzenia działalności. Naszym celem jest rozwijanie modelu, w którym przedsiębiorca może prowadzić własny biznes przy wsparciu silnej organizacji, nowoczesnych technologii oraz sprawdzonych procesów.

Czy pojęcie franczyzy weszło do potocznego obiegu, czy trzeba je jeszcze tłumaczyć?

Myślę, że dziś franczyza jest już pojęciem znanym, a Żabka miała duży udział w popularyzacji tego modelu współpracy. Przez lata pokazaliśmy, że franczyza może być drogą do własnej przedsiębiorczości również dla osób, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej.

Dziś nie musimy już tłumaczyć, czym jest franczyza Żabki, ale bardzo dużą wagę przykładamy do odpowiedniego przygotowania kandydatów do prowadzenia biznesu. Proces wdrożenia obejmuje szkolenia praktyczne i teoretyczne oraz poznanie codziennego funkcjonowania sklepu. Jednocześnie wiemy, że każdy przedsiębiorca ma inne kompetencje i potrzeby, dlatego nasz system wsparcia jest elastyczny i dopasowany indywidualnie do franczyzobiorcy. Dzięki temu dajemy mu poczucie bezpieczeństwa i pełną wiedzę, z czym się wiąże prowadzenie własnego biznesu przy współpracy z Żabką.

Ale jednocześnie badania mówią o elementach pewnego dyskomfortu, który wiąże się z systemem franczyzowym. To opłaty licencyjne, brak wpływu na marketing i brak własnej marki. Na ile to są poważne wady w przypadku Żabki?

Zawsze zachęcam, żeby na franczyzę patrzeć całościowo. W praktyce franczyzobiorca otrzymuje dostęp do modelu biznesowego wypracowanego przez ponad 27 lat oraz sprawdzonych rozwiązań i doświadczenia, które pomagają prowadzić stabilny i konkurencyjny biznes. W przypadku Żabki to silna marka, unikalna oferta asortymentowa, ale przede wszystkim cały system, który działa w tle. To zaawansowana logistyka, szeroki pakiet usług, produkty marki własnej, działania marketingowe oraz narzędzia ułatwiające codzienne zarządzanie sklepem. Nasze rozwiązania upraszczają wiele procesów operacyjnych i pozwalają franczyzobiorcom skupić się na rozwijaniu sprzedaży oraz relacjach z klientami. To model, który realnie zwiększa szanse powodzenia biznesu i daje przedsiębiorcom większą przewidywalność działania.

A co tak ostatecznie przesądza o tym, że kandydat decyduje się na franczyzę?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to jedna z ważniejszych decyzji zawodowych. Widzimy wyraźnie, że kluczowym momentem jest chwila, w której przyszły franczyzobiorca dostrzega, że stoi za nim sprawdzony model, silna organizacja i realne wsparcie zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu. Jesteśmy dumni z tego, że system franczyzowy Żabki został zbudowany właśnie w taki sposób. Od lat rozwijamy go bazując na idei franczyzocentryczności, bo powtarzamy, że Żabka ma dwa serca – jedno bije dla klienta, a drugie dla franczyzobiorcy. To oznacza, że nasze decyzje biznesowe, inwestycje technologiczne i rozwiązania operacyjne projektujemy z myślą o tym, aby przedsiębiorcy mogli prowadzić stabilny, nowoczesny i konkurencyjny biznes.

Społeczność franczyzobiorców Żabki tworzy dziś 11 tys. osób w wieku od 18 do 78 lat, wśród których znajduje się blisko 1300 przedsiębiorców pochodzących z zagranicy, reprezentujących 15 różnych państw.

Jakie macie plany dotyczące systemu franczyzowego Żabki?

Planujemy dalszy, dynamiczny rozwój systemu franczyzowego Żabki. Obecnie otwieramy ponad 1,3 tys. sklepów rocznie w Polsce i Rumunii, a naszym celem jest osiągnięcie poziomu 16,5 tys. placówek do 2028 r. To ambitniejszy plan niż ten, który komunikowaliśmy przy debiucie giełdowym, co pokazuje skalę naszego rozwoju oraz potencjał całego modelu convenience. Równolegle bardzo mocno inwestujemy w rozwój systemu franczyzowego i technologii wspierających przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu biznesu. To jest klucz do sukcesu. Rozwijamy też ofertę produktów i usług, które budują przewagę konkurencyjną Żabki na rynku, a to przekłada się na stabilność biznesów prowadzonych przez franczyzobiorców..

To jakie będą te nowe produkty i usługi?

Bardzo mocno rozwijamy dziś obszar gastronomii, ponieważ odpowiada on na jeden z najsilniejszych trendów konsumenckich – potrzebę szybkiego, wygodnego i dostępnego „od ręki” jedzenia. W efekcie naszej ostatniej kampanii „Obiady czwartkowe” sprzedajemy ponad pół miliona dań gotowych co czwartek. Cały czas rozwijamy ofertę produktów serwowanych na ciepło, a każdy franczyzobiorca ma w sklepie piec gastronomiczny, który pozwala szybko te posiłki przygotować.

MATERIAŁ W RAMACH PROJEKTU PERSPEKTYWY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI