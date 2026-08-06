Czy Polska Grupa Zbrojeniowa powinna szybciej, czy później, jak chce tego szef stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki, zostać rozwiązana? Nie należy tego wykluczyć. Funkcjonowanie samej grupy i jej części składowych (67 spółek) sens ma tylko wtedy, kiedy są efektywne, zaspokajają polskie potrzeby zbrojeniowe i produkują na eksport. Fundamentalnym kryterium ich obecności w grupie powinna być dochodowość.

Bądź – co w światowym przemyśle zbrojeniowym uważa się za wyjątek – posiadanie wyjątkowo unikalnej technologii, know-how, bądź realizacja wyjątkowo ważnych zadań dla obronności państwa. Te kryteria powinny zatem rozstrzygnąć w perspektywie czasu o przetrwaniu samej grupy i jej części składowych. Istotnym punktem w tym procesie są pozyskane ostatnio środki z SAFE, to dla jednych szansa na rozwinięcie skrzydeł, dla innych kroplówka.