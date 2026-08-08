Rosyjski pocisk uderzył w prywatny budynek na obrzeżach Kijowa
„Dziś w nocy Rosja zabiła w atakach dronów trzy osoby w Puchiwce w obwodzie kijowskim: dziadka, babcię i ich wnuka. Chłopiec miał zaledwie trzy lata” – napisał ukraiński przywódca w serwisie Telegram.
Wołodymyr Zełenski przekazał, że cztery kolejne osoby zostały hospitalizowane. Są to rodzice dziecka, jego 15-letni brat oraz sąsiad, który przyszedł rodzinie z pomocą i został ranny, gdy Rosja uderzyła ponownie. Poszkodowani doznali oparzeń i ran od odłamków.
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„To był zwykły budynek mieszkalny. Rosjanie nie mogli o tym nie wiedzieć” – podkreślił Zełenski.
Prezydent Ukrainy poinformował także o ataku sześciu rakiet balistycznych na obiekt infrastruktury cywilnej w Kijowie. Zginęła tam jedna osoba.
Pod rosyjskim ostrzałem znalazły się ponadto obwody: doniecki, charkowski, sumski, dniepropietrowski, zaporoski, odeski, chersoński, mikołajowski, czernihowski i połtawski.
Wołodymyr Zełenski ocenił, że Europa, Stany Zjednoczone i Ukraina od dawna dążą do zakończenia wojny, lecz nie chce tego przywódca Rosji Władimir Putin. Ukraiński prezydent ponownie zaapelował o zwiększenie presji na Moskwę, w tym o wprowadzenie nowych sankcji, które utrudniłyby Rosji produkcję rakiet balistycznych.
Zwrócił się także do partnerów o zwiększenie dostaw środków obrony powietrznej, w tym pocisków przechwytujących do systemów Patriot, SAMP/T, NASAMS i HAWK oraz uzbrojenia dla samolotów F-16.
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„Wszystko to działa i pomaga chronić życie, gdy znajduje się tutaj, na Ukrainie, a nie gdzieś w magazynach, tysiące kilometrów od rosyjskich ataków” – oświadczył. Zełenski podziękował państwom, które „pokazują przywództwo” i przekazują Ukrainie kolejne pakiety środków obrony powietrznej.
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