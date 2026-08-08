„W tym czasie połączenia z Wisłostradą zostaną odcięte od strony Trasy AK i Mostu Grota-Roweckiego, Alei „Solidarności” i Mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz Mostu Poniatowskiego. Z ulicy Czerniakowskiej od strony Mokotowa kierowcy pojadą wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na Most Łazienkowski” – przekazał stołeczny ratusz.

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Kierowcy będą mogli ominąć zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie pojadą Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim.

Osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymoncką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Autobusy miejskie w Warszawie pojadą trasami objazdowymi

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w tym czasie trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187, N14, N16, N33, N64, N83.

W sobotę, 8 sierpnia, w godzinach 11.30–13.30, podczas próby przelotu samolotów całkowicie wstrzymany zostanie ruch na Moście Gdańskim, Moście Śląsko-Dąbrowskim i kładce pieszo-rowerowej. Ratusz zaznaczył, że jeśli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie próby, odbędzie się ona w niedzielę.

Na czas próby defilady zamknięte zostaną drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Nie będzie można przejść ani przejechać przez Wisłostradę w rejonie ulic Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej. Zamknięte zostanie również przejście podziemne przy ulicy Sanguszki.

W niedzielę rano piesi i rowerzyści nie skorzystają także z Mostu Gdańskiego. Zawieszone zostaną przystanki Most Gdański oraz Wybrzeże Helskie. Autobusy będą przejeżdżały przez most bez zatrzymywania się.

ZTM przekazał, że w czasie próby lotniczej defilady autobusy linii 100, 190, 409 i 500 pojadą innymi trasami.

Możliwe zmiany w ruchu tramwajowym w Warszawie

W przypadku decyzji o wyłączeniu również ruchu tramwajowego trasy linii tramwajowych, przejeżdżających przez Wisłę, zostaną podzielone na dwie części. Linia 1 i 20 po stronie Śródmieścia dojadą do pętli Piaski, a po stronie Pragi Północ jedynka do przystanku Ratuszowa-ZOO, a „dwudziestka” do Dworca Wschodniego.

Linia 4 i 18 po stronie Śródmieścia dojadą do przystanku Marymont-Potok, a po praskiej stronie do Dworca Wschodniego. Linia 6 po stronie Śródmieścia: od Metra Młociny do przystanku KS Polonia 01 (przystanek dla wysiadających) – w stronę Metra Młociny Dw. Gdański 06 (przystanek dla wsiadających), a po stronie Pragi Północ będą ruszały i kończyły na pętli Gocławek.

Z kolei linia 28 po stronie Śródmieścia pojedzie do Os. Górczewska, a po praskiej stronie będzie kursowała w pętli od Dworca Wschodniego przez Jagiellońską, Starzyńskiego, 11 Listopada do Dworca Wschodniego. Linia 76 po stronie Śródmieścia dojedzie do Muranowskiej, a po stronie Pragi Północ prosto przez Targową – Ratuszową – do przystanku Ratuszowa-ZOO.

Tramwaje linii turystycznej T będą kursowały tylko po stronie Śródmieścia – od Placu Bankowego pojadą prosto przez ul. Andersa i Mickiewicza do pętli Marymont-Potok.

To jednak nie koniec utrudnień na Wisłostradzie. Po zakończeniu próby defilady, rozpocznie się asfaltowanie bielańskiego odcinka arterii. W niedzielę około południa zamknięte zostaną dwa pasy na jezdni w kierunku centrum – środkowy i prawy – od początku estakad do Mostu Grota-Roweckiego. Kierowcy pojadą do centrum dwoma pasami: jednym na właściwej jezdni i jednym na drugiej nitce, „pod prąd”. W stronę Łomianek będą dwa pasy.

„Na obu jezdniach będą ograniczenia prędkości do 40 km/h. Jadący od Łomianek wjadą z Wisłostrady na Gwiaździstą i Trasę AK, ale przy estakadach bielańskich powinni wybrać prawy pas. Zjazd na Gwiaździstą i wyjazd z tej ulicy na Wisłostradę będą otwarte. Jadącym od strony Łomianek tablice informacyjne będą sugerowały objazd Marymoncką do Trasy AK” – zaznaczył ratusz.