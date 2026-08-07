Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia pozostaje pod wpływem klina wyżu z centrami w rejonie Kanału La Manche, który rozbudowuje się także w kierunku Europy Środkowej. Pod wpływem wyżu znajdują się również krańce wschodnie kontynentu. Nad pozostałą częścią Europy przeważa wpływ niżów, w tym rozległego niżu znad rejonu Morza Białego oraz płytkich ośrodków niżowych na południu kontynentu.

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Pogoda w piątek 7 sierpnia. Ostrzeżenia IMGW przed burzami

Większa część Polski znajduje się pod wpływem rozbudowującego się klina wyżu znad Kanału La Manche. Wschodnia i południowo-wschodnia część kraju pozostaje natomiast na skraju wolno przemieszczającej się na wschód zatoki niżu znad północno-wschodniej Europy i związanego z nią chłodnego frontu atmosferycznego. Powietrze zwrotnikowe jest wypierane znad Polski, a nad kraj zaczyna napływać chłodniejsze, ale nadal ciepłe powietrze polarne morskie.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia dla kilku regionów. Będą one obowiązywać do godz. 14 w województwie świętokrzyskim i małopolskim, natomiast w województwie podkarpackim do godz. 16. W województwie lubelskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim burze powinny ustąpić w godzinach porannych. Wysokość opadów w czasie burz od 30 mm do 40 mm, punktowo około 50 mm, a porywy wiatru mogą osiągać do 90 km/h.

Upały nad Polską Foto: PAP

Temperatura maksymalna od 19 st. C na Pomorzu, około 24 st. C w centrum, do 29 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, na południowym wschodzie północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8 st. C miejscami na północy, około 12 st. C w centrum do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Prognoza na weekend i poniedziałek

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 st. C na Pomorzu Wschodnim, około 23 st. C w centrum do 26 st. C w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W niedzielę na zachodzie i południowym zachodzie kraju znów zrobi się gorąco. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, około 25 st. C w centrum, do 32 st. C na zachodzie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Wiatr słaby, na zachodzie okresami umiarkowany, południowo-wschodni, na południu i wschodzie zmienny.

Poniedziałek zapowiada się upalnie w większej części Polski. Powyżej 30 st. C będzie na zachodzie, na południu oraz w centrum kraju. Na zachodzie temperatura wyniesie do 33 stopni. Po południu prognozowane są tam opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.