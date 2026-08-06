Jak informuje IMiGW na krańcach zachodnich i wschodnich Europy dominują wyże znad Morza Celtyckiego i zachodniej Rosji. Na północy i częściowo w centrum kontynentu pogodę kształtuje zatoka niżu znad Szwecji. Płytkie ośrodki niżowe znajdują się też na południu Europy. Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad Szwecji. Z północnego zachodu w głąb kraju przemieszcza się strefa pofalowanego chłodnego frontu atmosferycznego. Napływa powietrze zwrotnikowe, od północnego zachodu stopniowo wypierane przez powietrze polarne morskie.

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Burze i upał. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i upałem. Alerty II stopnia przed burzami wydano dla większości regionów, poza województwami zachodniopomorskim i lubuskim, zachodnią częścią województwa pomorskiego oraz północno-zachodnimi powiatami województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać w czwartek do późnych godzin nocnych, a w woj. lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim oraz w części łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego do rana w piątek. Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie wystąpi grad.

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W większości kraju w czwartek do godz. 20 będą obowiązywać także ostrzeżenia II i III przed upałem. Alerty III, najwyższego stopnia, wydano dla województw podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, większości dolnośląskiego i mazowieckiego oraz części kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubuskiego. Na południowym wschodzie temperatura może wynieść do 38-39 st. C. Alerty II stopnia obowiązują natomiast w części województwa mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Tam prognozowana jest temperatura do 34 stopni.

Pogoda w czwartek 6 sierpnia. Nawet do 39 stopni

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem; najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. Wysokość opadów w czasie burz od 25 mm do 40 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C na Pomorzu (zwłaszcza w strefie wybrzeża), około 27 st. C na zachodzie i 32 st. C w centrum, do 38 st. C, 39 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie także południowy. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od północnego-zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu, południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem; miejscami słabe, przelotne opady deszczu także na wybrzeżu. Wysokość opadów w czasie burz od 25 mm do 40 mm. Temperatura minimalna od 12 st. C lokalnie na Pomorzu, około 17 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu także porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Prognoza na piątek 7 sierpnia. Temperatura spadnie

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu, południowym wschodzie i wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i tutaj przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu także na północy. Wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 35 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C, 21 st. C na Pomorzu, około 24 st. C w centrum, do 27 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków zachodnich, na południu i południowym wschodzie także północny. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.