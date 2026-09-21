Działania przeprowadzono w Warszawie oraz powiatach okołowarszawskich. Policjanci sprawdzili ponad 600 adresów domów i mieszkań, a także niemal 200 miejsc, w których grupują się cudzoziemcy, m.in. hosteli.

Policja informuje, że wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy. W grupie ośmiu obcokrajowców byli m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi i Indii. Jak przekazała policja, osoby zatrzymane były poszukiwane na podstawie listów gończych oraz nakazów doprowadzenia wydanych przez sądy i prokuratury.

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Poszukiwani trafili do aresztów i zakładów karnych

Wśród zatrzymanych są osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane wcześniej na kary pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu zostały one przewiezione do zakładów karnych lub aresztów śledczych, zgodnie z decyzjami organów wymiaru sprawiedliwości.

Policjanci zrealizowali również 15 zarządzeń sądów i prokuratur dotyczących ustalenia miejsca pobytu osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas akcji odnaleziono także osiem osób zgłoszonych jako zaginione.

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Ponad 700 funkcjonariuszy w akcji

W działania zaangażowani byli policjanci pionów kryminalnych i prewencyjnych Komendy Stołecznej Policji, a także funkcjonariusze komend rejonowych, powiatowych i komisariatów specjalistycznych.

Policja podkreśla, że skuteczność akcji była związana m.in. z wcześniejszym rozpoznaniem oraz współpracą funkcjonariuszy różnych pionów. Była to kolejna odsłona działań stołecznego garnizonu ukierunkowanych na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury.