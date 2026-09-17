Była właścicielka schroniska w Wojtyszkach Anna S. została skazana na dwa lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd zakazał jej również przez 10 lat prowadzenia działalności związanej z opieką nad zwierzętami. Wyrok nie jest prawomocny.

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Proces przed Sądem Rejonowym w Sieradzu trwał blisko trzy lata. Na ławie oskarżonych, oprócz Anny S., zasiadły Elżbieta K., która według prokuratury miała jedynie formalnie zarządzać placówką oraz zatrudniona w schronisku lekarka weterynarii Kinga Z.

Sąd zmienił kwalifikację czynu

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zarzuciła kobietom znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Sędzia Maciej Leśniowski uznał jednak, że w przypadku skazanych doszło do znęcania się nad zwierzętami, ale bez szczególnego okrucieństwa.

Anna S. została skazana na dwa lata więzienia. Sąd orzekł wobec niej również 10-letni zakaz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z opieką nad zwierzętami oraz nawiązkę na rzecz fundacji zajmujących się ich ochroną.

Elżbieta K. usłyszała wyrok 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Weterynarz Kinga Z. została uniewinniona.

Prokuratura: psy były wychudzone i odwodnione

Sprawa schroniska w Wojtyszkach należała do największych postępowań karnych dotyczących przestępstw przeciwko zwierzętom. Czwartkowy wyrok jest nieprawomocny. Według aktu oskarżenia od listopada 2021 r. do lutego 2023 r. zwierzęta przebywające w schronisku miały być trzymane w niewłaściwych warunkach i pozbawione odpowiedniej opieki weterynaryjnej.

Śledczy wskazywali również na niewystarczającą ilość karmy i wody. Miało to prowadzić do wychudzenia, odwodnienia, chorób i cierpienia psów.