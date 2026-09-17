Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kulisy wejścia na polski rynek globalnego giganta rzucającego wyzwanie KFC.

Jaką strategię ekspansji przyjęła nowa sieć i gdzie planuje otworzyć pierwsze restauracje.

Dlaczego Polska stała się jednym z priorytetowych rynków dla światowych marek gastronomicznych.

Które inne amerykańskie sieci szykują się do debiutu, zaostrzając konkurencję w branży.

Operatorem amerykańskiej sieci restauracji Wingstop w Polsce będzie brytyjski Lemon Pepper Holdings, master-franczyzobiorca Wingstop w Wielkiej Brytanii i Irlandii, prowadzący ponad 100 lokali na tych rynkach. CBRE zostało wybrane jako wyłączny doradca ds. pozyskiwania lokali pod restauracje sieci w Polsce.

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Wingstop rusza w Polskę

Wingstop to już jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek fast food w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ma tam niemal 100 restauracji, a jej przychody sięgają 216 mln funtów rocznie. Po debiucie w Irlandii spółka podpisała umowę o rozwoju sieci w Polsce. Polska stała się pierwszym rynkiem Europy Środkowej w planach ekspansji grupy.

Wingstop poszukuje lokalizacji w największych polskich miastach, z priorytetem dla topowych obiektów handlowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Poznaniu. Sieć stawia na wysokoformatowe, dobrze skomunikowane lokale w centrach handlowych i przy najlepszych ulicach handlowych, oferujące duży ruch pieszy.

Gastronomia w ostatnich latach rozwija się z coraz większym impetem, a straty wywołane pandemią zostały już odrobione z nawiązką. W 2022 r. liczba placówek gastronomicznych wynosiła 82,7 tys., po pierwszym półroczu 2026 r. przekroczyła po raz pierwszy magiczną granicę 100 tys. – wynika z danych wywiadowni Dun & Bradstreet. Oznacza to wzrost liczby punktów o 3 tys.

– Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków konsumenckich w Europie Środkowej. Silna gospodarka, młoda i wymagająca baza klientów poszukujących autentycznych, wyrazistych smaków oraz rozwijający się sektor restauracyjny – to środowisko, w którym Wingstop może budować pozycję rynkową. Nie wchodzimy tu z ostrożnością – wchodzimy z przekonaniem, że Polska jest właściwym rynkiem, we właściwym momencie – mówi Chris Sherriff, prezes Lemon Pepper Holdings.

Gastronomia napędza rynek

Według danych CBRE, w pierwszym półroczu 2026 r. łączne zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce przekroczyły 15,85 mln mkw. Koncepty gastronomiczne, rozrywkowe oraz siłownie systematycznie zwiększają swój udział wśród najemców. W 2024 r. na polski rynek weszło 26 nowych zagranicznych marek, a popyt ze strony operatorów gastronomicznych pozostaje jednym z głównych czynników napędzających aktywność najemców.

Do Polski chce wejść też sieć Taco Bell, a pisaliśmy również o planach amerykańskiej burgerowni Wendy’s.

– Wejście Wingstop to kolejny sygnał, że Polska jest dziś jednym z priorytetowych rynków ekspansji dla globalnych marek gastronomicznych. Konsumenci w największych polskich miastach są gotowi na nowe, wyróżniające się koncepty, a właściciele obiektów handlowych aktywnie przyciągają marki, które generują ruch i budują wizerunek destynacji – mówi Anna Rokicka, dyrektor w CBRE.