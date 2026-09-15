W kwietniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że naliczanie odsetek od dodatkowych kosztów kredytu konsumenckiego jest sprzeczne z unijną dyrektywą w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Oznacza to, że banki nie mogą naliczać odsetek od prowizji, opłat wstępnych, składek na ubezpieczenia i innych tzw. kredytowanych kosztów, które konsument jest zobowiązany uiścić. Odsetki mogą być naliczane wyłącznie od kwoty, którą klient faktycznie otrzymał do dyspozycji.

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ZBP: zaniechać pobierania odsetek od części kredytu

W opublikowanym we wtorek oświadczeniu Związek Banków Polskich uznał za zasadne zaprzestanie naliczania odsetek z tytułu kredytowania pozaodsetkowych kosztów kredytu.

„W związku z wyrokiem oraz mając na względzie interes klientów sektora bankowego, a także potrzebę utrzymania wysokiej jakości relacji z klientami, ZBP uznaje za zasadne wprowadzenie następujących mechanizmów polegających na zaprzestaniu naliczania odsetek z tytułu kredytowania pozaodsetkowych kosztów kredytu w nowych umowach oraz w umowach wykonywanych w dniu wydania wyroku” - podkreślił Związek. Zaznaczył jednocześnie, jest to jedynie stanowisko Związku, a szczegóły dostosowania się do wyroku TSUE powinny być wypracowane indywidualnie przez każdy bank.

ZBP proponuje, aby w nowych umowach o kredyt konsumencki, część przeznaczona na pokrycie pozaodsetkowych kosztów kredytu nie była oprocentowana. Z kolei w odniesieniu do umów aktywnych w dniu 23 kwietnia 2026 r. (dzień wydania wyroku) ZBP uważa, że „banki powinny zaniechać pobierania odsetek od części kredytu przeznaczonej na pokrycie pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz dokonać na rzecz klientów zwrotu odsetek, które zostały pobrane po wyroku TSUE”.

„Każdy z banków samodzielnie wdroży rozwiązania operacyjne dotyczące wykonania wyroku oraz komunikacji z klientami. Harmonogram i zakres tych działań zależy od indywidualnej sytuacji każdego banku” - podkreślił Związek.

Co orzekł TSUE

Polski sąd zapytał TSUE o to, czy w ramach umowy na kredyt bank może naliczać odsetki nie tylko od kwoty faktycznie wypłaconej konsumentowi, ale także od dodatkowych kosztów kredytu (np. składki na ubezpieczenie). Zapytał też, czy konsument musi być jasno poinformowany, że odsetki są liczone od wyższej kwoty niż faktycznie wypłacony mu kredyt.

TSUE uznał, że naliczanie odsetek od dodatkowych kosztów kredytu konsumenckiego jest sprzeczne z dyrektywą o kredycie konsumenckim.

Trybunał w Luksemburgu zaznaczył ponadto, że stopa oprocentowania mająca zastosowanie do wszystkich kwot udostępnionych konsumentowi nie obejmuje kwot przeznaczonych przez kredytodawcę na pokrycie kosztów związanych z danym kredytem, które nie zostały faktycznie wypłacone konsumentowi. Bank nie może więc stosować umownej stopy oprocentowania do tych kwot.

TSUE zauważył jednak, że fakt, iż koszty dodatkowe nie są uwzględnione w całkowitej kwocie kredytu, nie oznacza, że nie mogą one zostać nałożone przez kredytodawcę, na przykład przez proporcjonalnie wyższe oprocentowanie.