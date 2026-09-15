Stanisław Biernat: Nie ma politycznej woli, aby Trybunał naprawić

Nie ma woli, żeby w Trybunale zasiadało 15 osób, co do których nie ma wątpliwości, że spełniły wszelkie wymagania do tego, by zostać sędziami Trybunału – mówi prof. Stanisław Biernat, sędzia Trybunału w stanie spoczynku, a w latach 2010 – 2017 wiceprezes.

