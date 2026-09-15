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Stanisław Biernat jeszcze jako wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego
Tak. Uważam, że został wybrany prawidłowo. Było kworum, była większość, a Sejm jako jedyny organ upoważniony z mocy konstytucji wykonał swoją kompetencję i wybrał sędziego Trybunału wobec zwolnienia się miejsca w związku z zakończeniem kadencji sędziego, nawiasem mówiąc, dublera.
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