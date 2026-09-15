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Stanisław Biernat: Nie ma politycznej woli, aby Trybunał naprawić

Nie ma woli, żeby w Trybunale zasiadało 15 osób, co do których nie ma wątpliwości, że spełniły wszelkie wymagania do tego, by zostać sędziami Trybunału – mówi prof. Stanisław Biernat, sędzia Trybunału w stanie spoczynku, a w latach 2010 – 2017 wiceprezes.

Publikacja: 15.09.2026 09:37

Stanisław Biernat jeszcze jako wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego

Stanisław Biernat jeszcze jako wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Bogusław Chrabota

Panie profesorze, czy Maciej Berek, pańskim zdaniem, został prawidłowo wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?

Tak. Uważam, że został wybrany prawidłowo. Było kworum, była większość, a Sejm jako jedyny organ upoważniony z mocy konstytucji wykonał swoją kompetencję i wybrał sędziego Trybunału wobec zwolnienia się miejsca w związku z zakończeniem kadencji sędziego, nawiasem mówiąc, dublera.

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