Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poinformowała we wtorek, że trwa postępowanie przygotowawcze dotyczące niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych podczas ostatnich wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. Dotychczas zatrzymano 69 osób. Sprawę opisał „Fakt”.

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– Materiał dowodowy jest cały czas analizowany, planowane są też kolejne wezwania – poinformował PAP rzecznik Prokuratury Rejonowej w Siedlcach prok. Bartłomiej Świderski. Zaznaczył, że materiał dowodowy jest cały czas gromadzony i analizowany.

Nierzetelne liczenie głosów w obwodowych komisjach wyborczych

„W ustalonych obwodowych komisjach wyborczych, w ostatnich wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji, będąc z tego tytułu funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania i czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili tego obowiązku” – podano w komunikacie na stronie.

Członkowie komisji nierzetelnie liczyli głosy oddane przez obywateli, nierzetelnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach i nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie. Świderski podkreślił, że takie postępowanie wiąże się z istotną szkodą dla interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa.

Podejrzanym członkom komisji grozi nawet więzienie

Zarzuty otrzymali członkowie obwodowych komisji wyborczych: nr 4 w Stoczku (węgrowskim), nr 1 w Staninie, nr 13 w Mińsku Mazowieckim, nr 4 w Bychawie, nr 1 w Magnuszewie, nr 13 w Radomiu, nr 80 w Lublinie, nr 2 w Łaskarzewie, nr 2 w Stoczku Łukowskim, nr 2 w Poturzynie i nr 9 w Łęcznej.

Wobec sześciu członków OKW nr 4 w Stoczku został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie akt oskarżenia. Wobec trzech kolejnych członków OKW nr 4 w Stoczku został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Podejrzanym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.