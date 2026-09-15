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Rosyjski ekspert o Putinie, Trumpie i paliwach. Wskazuje warunek upadku swojego kraju

Ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie są obecnie głównym argumentem Kijowa w trwającej wojnie. Ale Trump namawia Ukraińców do ich zatrzymania.

Publikacja: 15.09.2026 12:07

Putin ma ogromny problem z paliwem, tymczasem Trump rzuca mu koło ratunkowe, apelując do Zełenskiego

Putin ma ogromny problem z paliwem, tymczasem Trump rzuca mu koło ratunkowe, apelując do Zełenskiego, o zaprzestanie ataków na rafinerie

Foto: PAP

Rusłan Szoszyn

– Zełenski powinien zrobić jedno: przestać wyłączać z eksploatacji obiekty związane z produkcją oleju napędowego w Rosji. Niech uderza w inne cele, ale nie w produkcję oleju napędowego, ponieważ z tego powodu powstaje niedobór. Dzieje się tak nie z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, lecz z powodu wojny między Rosją a Ukrainą – oznajmił w niedzielę prezydent USA Donald Trump podczas turnieju golfowego Irish Open w Irlandii, który odbywał się w jego klubie Doonbeg. Stwierdził jedynie, że „rozmawiał o tym z Zełenskim”, ale nie zdradził, kiedy taka rozmowa miała miejsce.

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