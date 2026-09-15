– Zełenski powinien zrobić jedno: przestać wyłączać z eksploatacji obiekty związane z produkcją oleju napędowego w Rosji. Niech uderza w inne cele, ale nie w produkcję oleju napędowego, ponieważ z tego powodu powstaje niedobór. Dzieje się tak nie z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, lecz z powodu wojny między Rosją a Ukrainą – oznajmił w niedzielę prezydent USA Donald Trump podczas turnieju golfowego Irish Open w Irlandii, który odbywał się w jego klubie Doonbeg. Stwierdził jedynie, że „rozmawiał o tym z Zełenskim”, ale nie zdradził, kiedy taka rozmowa miała miejsce.