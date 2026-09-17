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Festiwal w Wenecji, burza w Izraelu. Dokument „NAZA” wywołał realne konsekwencje

Tegoroczny festiwal w Wenecji zachwycił filmami mocnymi, pokazującymi niebezpieczeństwa współczesności i zagubienie ludzi. Festiwal, zwykle zakochany w kinie subtelnym i intelektualnym, tym razem był pełen gniewu i rozpaczy.

Publikacja: 17.09.2026 17:04

Reżyserzy Yuval Abraham i Rachel Szor, laureaci Nagrody Specjalnej Jury na festiwalu w Wenecji za fi

Reżyserzy Yuval Abraham i Rachel Szor, laureaci Nagrody Specjalnej Jury na festiwalu w Wenecji za film „Naza”, pozują do zdjęć na czerwonym dywanie po ceremonii zamknięcia 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 12 września 2026 r.

Foto: Stefano RELLANDINI / AFP

Barbara Hollender

Po 1989 r., gdy w Polsce doszło do przewrotu, Krzysztof Kieślowski powiedział, że wreszcie „może zamknąć okno od ulicy”. Ale względna stabilizacja zarówno w naszym kraju, jak i na świecie nie trwała długo. Dziś znów na ekran wdziera się rzeczywistość coraz bardziej brutalna, pełna wojen i nierówności, nafaszerowana ultraprawicowymi ideologiami, pełna polityki konfliktującej społeczeństwa. Przynosząca ludziom rozczarowania i samotność. W konkursie weneckim czuć to było wyraźnie.

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