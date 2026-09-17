Po 1989 r., gdy w Polsce doszło do przewrotu, Krzysztof Kieślowski powiedział, że wreszcie „może zamknąć okno od ulicy”. Ale względna stabilizacja zarówno w naszym kraju, jak i na świecie nie trwała długo. Dziś znów na ekran wdziera się rzeczywistość coraz bardziej brutalna, pełna wojen i nierówności, nafaszerowana ultraprawicowymi ideologiami, pełna polityki konfliktującej społeczeństwa. Przynosząca ludziom rozczarowania i samotność. W konkursie weneckim czuć to było wyraźnie.