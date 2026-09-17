Pierwsze sondażowe wyniki mówiły, że szwedzka lewica wygrała wybory zdobywając minimalną większość, 175 mandatów. Ostatecznie jednak skala jej zwycięstwa jest nieco większa – ostatni mandat przypadł bowiem właśnie lewicowemu blokowi, co oznacza, że zdobył on 176 miejsc w parlamencie.

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Wyniki wyborów w Szwecji Blok lewicy:



Partia Robotnicza-Socjaldemokraci - 28 proc. (99 mandatów)

Partia Lewicy - 8,4 proc. (30 mandatów)

Partia Centrum – 7 proc. (25 mandatów)

Partia Ochrony Środowiska-Zielonych – 6,1 proc. (22 mandaty).



Blok prawicy:



Umiarkowana Partia Koalicyjna - 19,8 proc. (70 mandatów)

Szwedzcy Demokraci – 17,5 proc. (62 mandaty)

Chrześcijańscy Demokraci – 6,2 proc. (22 mandaty)

Liberałowie – 5,3 proc. (19 mandatów)



Frekwencja: 84,8 proc.

Wybory w Szwecji: 100 proc. głosów policzone. Nowy rząd będzie próbowała stworzyć była premier

Przedstawione 17 września wyniki uwzględniają już 100 proc. oddanych w wyborach głosów – w tym 300 tysięcy głosów oddanych w głosowaniu przedterminowym oraz za granicą, które podliczono najpóźniej.

Centroprawica, która rządziła Szwecją od 2022 roku i tworzyła rząd Ulfa Kristerssona, zdobyła ostatecznie 173 mandaty.

Po zwycięstwie lewicowego bloku misja tworzenia rządu zostanie powierzona w pierwszej kolejności liderce Partii Robotniczej-Socjaldemokratów Magdalenie Andersson, szefowej rządu w latach 2021-2022.

Ustrój polityczny Szwecji Foto: PAP

Rząd Andersson w 2022 roku złożył wniosek o członkostwo kraju w NATO, co stanowiło zerwanie z wieloletnią polityką neutralności tego kraju. Szwecja, podobnie jak Finlandia zdecydowała się wstąpić do NATO w obawie przed coraz bardziej agresywną polityką Rosji, która w 2022 roku rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.

Socjaldemokraci zapowiedzieli, że będą kontynuowali politykę bezpieczeństwa poprzedniego rządu oraz wsparcia Ukrainy.

W czwartek premier Kristersson na platformie X poinformował, że podał się do dymisji. „Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie utworzenia nowego rządu, niniejszym zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z obowiązków premiera” – napisał w liście do przewodniczącego parlamentu. .

Kristersson zwrócił uwagę, że wynik wyborów stworzył „skomplikowane warunki”, w związku z czym partie muszą wykazać się „konstruktywną otwartością”. To aluzja do różnic programowych między socjaldemokratami a tworzącymi z nimi blok mniejszymi partiami. Choć partie bloku lewicy łączy chęć odsunięcia rządu Kristerssona od władzy, zgadzają się też co do zintensyfikowania walki z ociepleniem klimatu, są między nimi również poważne różnice programowe. Partia Lewicy i Partia Centrum różnią się w podejściu do gospodarki. Lewica opowiada się za podwyższeniem podatków i rozwojem państwowego sektora usług socjalnych, a Partia Centrum jest przeciwna podwyższaniu danin. Pierwsza partia zapowiedziała, że będzie domagać się dla siebie tek ministrów, druga - że do tego nie dopuści. Ugrupowania bloku lewicowego nie są zgodne co do przyszłości energetyki jądrowej. Niewykluczone, że w Szwecji powstanie rząd mniejszościowy, posiadający jednak większość w parlamencie na podstawie porozumienia programowego.

28 proc. zdobytych przez partię Andersson to najgorszy wynik tego ugrupowaniu w historii. Największymi przegranymi są Szwedzcy Demokraci, którzy będą trzecim najliczniejszym klubem, ale stracili aż 11 mandatów.

Oficjalny wynik wyborów parlamentarnych w Szwecji poznamy 28 września

Wynik wyborów parlamentarnych w Szwecji nie jest jeszcze oficjalny, trwa bowiem jeszcze powtórne liczenie głosów. Oficjalne, ostateczne wyniki spodziewane są w weekend. Wówczas podane zostaną też nazwiska polityków, którzy zdobyli mandaty w parlamencie.

Nowy parlament zbierze się po raz pierwszy 28 września.