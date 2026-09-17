Włączyć Nord Stream. Najważniejszy temat w ważnych niemieckich wyborach

Niedzielne wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim to starcie o przywrócenie do pracy Nord Streamów. Tu jest niemiecki koniec rurociągów, którym płynął rosyjski gaz. Emocje budzi też gazowy prezent dla Ukrainy, podejrzanej o zamach na Nord Stream w 2022 r.

