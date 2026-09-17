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Symboliczne otwiercie pierwszego Nord Streamu
Lubmin. 8 listopada 2011 r. Symboliczne otwiercie pierwszego Nord Streamu. Od lewej: premier Francji Francois Fillon, kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Holandii Mark Rutte i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew
Korespondencja z Lubmina
Sławne zdjęcie, wykonane 8 listopada 2011 r. w leżącym w tym landzie nadbałtyckim Lubminie. Grupa uśmiechniętych VIP-ów kręci wielkim kołem, symbolicznie otwiera pierwszy Nord Stream. Kanclerz Angela Merkel, prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, premierzy Francji i Holandii, François Fillon i Mark Rutte, unijny komisarz ds. energii Günther Oettinger.
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