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Włączyć Nord Stream. Najważniejszy temat w ważnych niemieckich wyborach

Niedzielne wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim to starcie o przywrócenie do pracy Nord Streamów. Tu jest niemiecki koniec rurociągów, którym płynął rosyjski gaz. Emocje budzi też gazowy prezent dla Ukrainy, podejrzanej o zamach na Nord Stream w 2022 r.

Publikacja: 17.09.2026 11:01

Lubmin. 8 listopada 2011 r. Symboliczne otwiercie pierwszego Nord Streamu. Od lewej: premier Francji

Symboliczne otwiercie pierwszego Nord Streamu

Lubmin. 8 listopada 2011 r. Symboliczne otwiercie pierwszego Nord Streamu. Od lewej: premier Francji Francois Fillon, kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Holandii Mark Rutte i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew

Foto: AFP

Jerzy Haszczyński

Korespondencja z Lubmina

Sławne zdjęcie, wykonane 8 listopada 2011 r. w leżącym w tym landzie nadbałtyckim Lubminie. Grupa uśmiechniętych VIP-ów kręci wielkim kołem, symbolicznie otwiera pierwszy Nord Stream. Kanclerz Angela Merkel, prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, premierzy Francji i Holandii, François Fillon i Mark Rutte, unijny komisarz ds. energii Günther Oettinger.

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