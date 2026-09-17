Aukcja monety ogłoszona została na platformie aukcyjnej online OneBid. Rozpoczęcie aukcji zaplanowano na piątek 25 września na godz. 17:00, a cena wywoławcza to 1500 zł. Platforma OneBid umożliwia uczestnictwo w aukcjach na żywo. Można na niej licytować różnego rodzaju przedmioty kolekcjonerskie, dzieła sztuki, antyki, monety, banknoty, medale, srebra, szkła dekoracyjne i wiele innych.

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Aukcja wyjątkowej złotówki z 1975 r. Cena wywoławcza to 1500 zł

Wystawiona na aukcji moneta 1 zł z 1975 r. wybita została w mennicy w Kremnicy w Czechosłowacji. Powstała w wyniku wybicia złotówki na krążku przeznaczonym dla 50 groszy. Z tego względu jest – jak podkreślono w opisie aukcji – „rzadkim i efektownym” destruktem menniczym.

„Moneta bez znaku mennicy, charakterystycznego dla emisji wykonanej w Kremnicy. Zastosowanie krążka o mniejszej średnicy spowodowało niepełne wybicie skrajnych elementów legendy i rysunku monety” – podano w dalszej części opisu. Dodano również, że tego typu destrukty są szczególnie interesującymi i poszukiwanymi błędami menniczymi monet obiegowych PRL.

Moneta 1 zł z 1975 r. wystawiona na aukcję. Została wysoko oceniona

Złotówka z 1975 r. wystawiona na aukcję została sklasyfikowana przez amerykańską firmę gradingową NGC jako MINT ERROR i oceniona na bardzo wysoką notę MS 66.

NGC, czyli Numismatic Guaranty Company, jest jedną z największych i najbardziej renomowanych na świecie niezależnych organizacji zajmujących się oceną autentyczności oraz stanu zachowania monet, żetonów i medali.

Klasyfikacja MINT ERROR oznacza, że wystawiona na aukcji złotówka z 1975 r. jest destruktem menniczym, czyli posiada oryginalny błąd powstały w trakcie procesu jej produkcji w mennicy. Z kolei nota MS (Mint State) oznacza ocenę stanu zachowania monety (stan menniczy) podawaną w rosnącej 70-punktowej skali Sheldona (im więcej punktów, tym lepszy stan monety). Tym samym MS 66 przyznane złotówce z 1975 r. to bardzo wysoka ocena. Nota ta oznacza, że moneta jest w wyjątkowo dobrym stanie i posiada bardzo wysoki połysk menniczy.