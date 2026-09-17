Przewidywalność prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla firm rozwijających nowe leki i innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa. Decyzje o inwestycjach w tych sektorach zapadają z wieloletnim wyprzedzeniem. Wymagają znacznego kapitału i wiążą się z wysokim ryzykiem. Dlatego sektor Life Science potrzebuje jasnych reguł oraz pewności, że będzie mógł skutecznie chronić efekty swoich badań.

- Dla firmy Bayer, która od ponad 150 lat wprowadza innowacje w dziedzinie leków i rozwiązań dla rolnictwa, ochrona patentowa ma ogromne znaczenie. To warunek niezbędny do dalszego inwestowania znacznych środków finansowych i czasu w przedsięwzięcia o wysokim ryzyku, które mają na celu rozwój innowacji. To warunek konieczny do utrzymywania konkurencyjności i inwestowania – mówi Simon J.Britsch, prezes Bayer, w wywiadzie dla RZ.

Skalę wyzwania pokazuje proces opracowania nowego leku. Od pomysłu do udostępnienia terapii pacjentom może minąć 12-15 lat, a koszt prac może przekroczyć miliard euro. Na tę drogę składają się prace laboratoryjne, modelowanie komputerowe, badania kliniczne, procedury dopuszczenia do obrotu. Wiele projektów nie kończy się zatwierdzeniem terapii. Podobnie złożony proces dotyczy innowacyjności w rolnictwie: wprowadzenie nowego środka ochrony roślin zajmuje ponad 11 lat i kosztuje ponad 300 mln dolarów.

Ochrona własności intelektualnej tworzy podstawy do podejmowania takiego ryzyka. Umożliwia planowanie inwestycji, rozwijanie partnerstw i finansowanie kolejnych badań. Jeśli jej skuteczność budzi wątpliwości, firmy mogą ograniczać nakłady lub rezygnować z wprowadzania innowacyjnych produktów na dany rynek. Może to oznaczać mniejszy dostęp pacjentów do nowych terapii, a rolników do nasion, technologii i środków ochrony roślin.

Z perspektywy Polski przewidywalność systemu jest jednym z warunków przyciągania biznesu. Atutami kraju są wykwalifikowane kadry i rozwijające się zaplecze innowacyjne. Wykorzystanie tego potencjału wymaga stabilnego otoczenia prawnego. Dla inwestorów liczą się zarówno spójność przepisów i ich zgodność ze standardami europejskimi, jak i sposób egzekwowania praw w praktyce. To rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie. Nawet dobre przepisy nie zapewniają skutecznej ochrony, jeśli postępowania trwają latami. Potrzebne są zatem przejrzyste procedury oraz realne i przewidywalne terminy. Sprawny i przewidywalny system sprzyja lokowaniu w Polsce inwestycji badawczo-rozwojowych oraz wprowadzaniu nowych produktów. Pomaga tworzyć warunki, w których odkrycia naukowe mogą przełożyć się na rozwiązania dostępne dla pacjentów i rolników.

Materiał sponsorowany przez firmę Bayer