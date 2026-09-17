Pod koniec sierpnia do Sejmu wpłynęła interpelacja poselska skierowana do premiera Donalda Tuska (KO) w sprawie zorganizowania 11 listopada polskiego marszu niepodległości ulicami Lwowa. Zgłaszającymi jest grupa 21 posłów m.in. z: PiS, Konfederacji i Rozwoju Plus.

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„Rząd powinien podjąć konkretną inicjatywę i zorganizować we Lwowie oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w tym polski Marsz Niepodległości ulicami miasta” – uważają inicjatorrzy. Ich zdaniem zorganizowanie takiego marszu byłoby wyrazem pamięci o polskiej historii Lwowa, wsparciem dla mieszkających tam Polaków oraz potwierdzeniem, że Rzeczpospolita Polska nie zapomina o swoich rodakach poza granicami kraju.

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Marsz 11 listopada we Lwowie? Piotr Zgorzelski jest przeciw. „To skandal”

„Polacy mieszkający we Lwowie mają prawo oczekiwać, że państwo polskie będzie wspierać ich prawo do pielęgnowania polskiej tożsamości, historii i tradycji. Zorganizowanie 11 listopada polskiego Marszu Niepodległości ulicami Lwowa byłoby konkretnym znakiem pamięci i solidarności z Polakami mieszkającymi na Ukrainie - napisali posłowie.

– Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalne – powiedział w czwartek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), pytany w TOK FM o pomysł zorganizowania polskiego marszu we Lwowie. – Jeżeli chcą jechać do Lwowa, to niech pomogą w odgruzowywaniu, niech zrobią coś pozytywnego. A jak mają odwagę, to niech jadą do Moskwy – dodał.

Posłowie, którzy zgłosili interpelację to: Dariusz Matecki, Waldemar Andzel, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Lidia Czechak, Bronisław Foltyn, Roman Fritz, Janusz Kowalski, Michał Kowalski, Mariusz Krystian, Władysław Kurowski, Anna Kwiecień, Grzegorz Lorek, Michał Moskal, Grzegorz Płaczek, Jarosław Sachajko, Edward Siarka, Dariusz Stefaniuk, Artur Szałabawka, Witold Tumanowicz, Patryk Wicher oraz Michał Woś.